Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En el proceso de basificación para los trabajadores eventuales de la Secretaría de Salud no debe intervenir ningún sindicato, afirmó Miguel Ángel Martínez, representante del personal de Vectores.

Lamentó que la Sección 51 del Sindicato que dirige Adolfo Sierra Medina se esté involucrando y tratando de sacar provecho de esa basificación que se dará gracias a la adhesión de la Secretaría de Salud al programa IMSS Bienestar.

Consideró que ahora que ya es un hecho el sindicato está aparentando tener interés en los trabajadores eventuales a los que ignoró por mucho tiempo y jamás promovió la basificación del personal que está en desventaja económica y sin prestaciones.

Dijo que en las unidades de salud el sindicato pegó un oficio en el que pide a los interesados enviar cierta documentación para poder acceder a ese beneficio, cuando no tiene porqué meterse en ese proceso ya que el trámite compete exclusivamente al propio trabajador y a la Secretaría de Salud.

“Es algo que nos inquieta, que un sindicato como el de Sierra ahora sí esté interesado en los compañeros eventuales cuando nunca se preocuparon por ello, entonces eso no se debería de dar ese oficio, no tiene porqué, desde un principio se dijo que los sindicatos no se van a involucrar en este trámite”.

No obstante lo anterior, el representante de Vectores aseguró que en torno a la basificación del personal eventual las autoridades estatales no han brindado información oficial, lo cual es lamentable porque se generan esos vacíos que algunos, en este caso Sierra Medina, están aprovechando con fines dudosos.

“Se hablaba de una plataforma para que el trabajador directamente subiera la información, pero es algo que no sabemos, no tenemos certeza. No queremos que el sindicato meta mano, no tiene porqué hacerlo, pero sí necesitamos información correcta y certeza”.