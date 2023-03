Por Agencias

A pesar de que la era Diego Cocca no ha tenido malos resultados en la Selección Mexicana, una victoria y un empate, si su forma de jugar. Con estos resultados, le bastó para acceder al Final Four de la Nations League de Concacaf.

Para ‘Tuca’ Ferretti el que la afición critique, abuchee y no está conforme con los resultados, es válido.

En conferencia, el estratega de Cruz Azul resaltó que gran parte de que el aficionado actúe así se debe a los medios de comunicación en muchas ocasiones es incendiaria y el aficionado no está preparado.

“Son situaciones normales. Ustedes tienen que hacer su trabajo, tienen que opinar ¿si influye en la afición? Sí. Si el aficionado no tiene criterio, de deja influenciar”.

“Cuando ustedes tienen comentarios positivos, ¿qué pasa? Ahí si me siento muy bien con ustedes y cuando viene la crítica, los quiero golpear. Me halaga, son mis amigos. Me critica sin mis enemigos. No está bien la ecuación”.

Ante Jamaica, gran parte de la afición fue duramente crítica con algunos jugadores como Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez, Diego Lainez e incluso el estratega nacional, a pesar de esto, el timonel Celeste, le mandó un mensaje a los jugadores, cuerpo técnico y jugadores.

“La afición tiene derecho a exigir a manifestase y nosotros lo que tenemos es trabajar, ir a la cancha y hacerlo lo mejor posible. Lo que todos quieren es ver a su equipo ganar”.

Los próximos compromisos para el Tricolor, son el partido amistoso ante Estados Unidos, el Final Four, la Copa Oro y el partido amistoso ante Alemania.