Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ingeniosa, hasta casi rayar en la ocurrencia o la locura, fue la propuesta del Partido Acción Nacional, en el municipio de Victoria, para pagar su impuesto predial, ofreció 152 lámparas para alumbrado público en lugar de poco más de 69 mil pesos que le quieren cobrar por 12 años de adeudo, pagar en especie, dice Alfredo Vancini, presidente del Comité Directivo Municipal.

Ingeniosa porque devuelve la copa al municipio y hace campaña con el tema, en un oficio que se envía al presidente municipal Eduardo Gattas le reprochan que no hay transparencia en el uso del dinero recaudado por predial, que no confían en ellos, pero además que no les pueden cobrar todo ese monto ya que los créditos fiscales solo se pueden requerir por cinco años atrás, no los 12 que les reclaman y sin condonarles nada.

Igual es ingeniosa porque con su pago, si lo fiscalizan, podrían alumbrar alguna colonia, muchas calles que parecen hocico de lobo.

Es ingeniosa porque no se niegan a pagar, con todo y que parece un abuso legal, el PAN afirma que con esos 69 mil pesos se pueden comprar las 152 lámparas y las ofrece como pago con lo que saldría ganando el pueblo de Victoria.

Pero igual resulta casi una ocurrencia la propuesta, una locura, porque legalmente no puede cobrarse de esa forma, para efectos de fiscalización el municipio tendría que justificar el trato diferente a ese partido en el Congreso.

Más aún, si aceptan la propuesta de cobrar en especie cualquier ciudadano podría ir a hacer la misma petición y sería imposible una negativa, no puede darse trato diferente a nadie, no es constitucional.

Por cierto, sin querer queriendo el PAN municipal en su oficio de petición les da una arrastrada a sus exalcaldes Oscar Almaraz, Xico González y Pilar, pues el dinero que se les reclama es precisamente por no haber pagado en esas administraciones, recalcan el argumento de no querer pagar con dinero por la falta de confianza lo que deja claro que tampoco pagaron antes por el mismo motivo.

Ahora, si me apura, yo propongo que se le tome la palabra a Vancini, porque sale ganando el pueblo, porque se recupera algo de lo que nos pertenece a los victorenses y ese partido se agandalló por varios años, porque un buen abogado puede tumbar ese cobro, vaya pues, aquí si valiese la pena aquello de que más vale un mal arreglo que un buen pleito.

HUMANISMO EN MES DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL… La esencia del humanismo del gobierno de la transformación en Tamaulipas está en las niñas, niños y jóvenes que tienen una sensibilidad especial y un deseo de ser incluyentes, dijo el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien refrendó todo su apoyo y respaldo a la educación especial e incluyente.

En una emotiva ceremonia, en el Polyforum de esta capital, el gobernador junto a su esposa, la doctora María de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas, inauguró el evento ‘Marzo: Mes de la Educación Especial e Inclusiva’, entregó equipo informático de impresión en Braille a los Centros de Recursos e Información para la Integración Educativa (CRIE) del Estado y anunció que su Gobierno destinará recursos adicionales, por más de 19 millones de pesos para el beneficio de estudiantes de los planteles de educación especial.

Luego de disfrutar la participación artística del grupo musical ‘Concierto a Ciegas’, integrado por alumnos de la escuela ‘Camino de Luz’ y de presidir los honores en los que la alumna Alison Hernández Soto tradujo en lenguaje de señas el himno nacional y el himno a Tamaulipas, Villarreal Anaya llamó a maestros, padres de familia y a alumnos, a continuar con esta gran labor de integración social y humanismo, “de saber que sí se puede”, dijo.

“Tenemos que compartir esas ideas y esas ideas, transformarlas en palabras y con la experiencia de padres de familia, de maestros, de personas que nos apoyen, que han estado dentro del proceso de formación y educación de capacidades diferentes, estas ideas transformarlas en palabras, las podamos llevar a las acciones para que cada vez tengamos mejores oportunidades y disfrutemos una mejor calidad de vida para todos”, expresó.

Por su parte, la presidenta del DIF Tamaulipas, María de Villarreal reconoció estar emocionada por esta convivencia tan especial, por lo que pidió, ser cada día más empáticos, más inclusivos y “siempre, siempre como les digo con cariño para todos”, mencionó e invitó a la celebración del Día de la Familia.

En el evento, la secretaria de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor señaló que la política educativa que impulsa el gobernador Américo Villarreal, prioriza una educación inclusiva que brinda a los docentes un manejo de recursos teóricos y metodológicos que les permite dar respuesta a las necesidades educativas de los alumnos con la finalidad de eliminar las Barreras para el Aprendizaje y la Participación.

“Como nos lo ha instruido nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya: No podemos dejar a nadie atrás, ni a nadie fuera de las oportunidades, para que alcancen el máximo logro en sus aprendizajes”, destacó.

Castillo Pastor explicó que se reitera el compromiso del gobernador del Estado de hacer cumplir el derecho a una educación de excelencia para las y los 22 mil 129 estudiantes que son atendidos por mil 483 docentes y especialistas en los 63 Centros de Atención Múltiple y en las 136 Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, así como en las 35 Unidades de apoyo a Preescolar.

INVESTIGAN EN LA UAT POTENCIAL DE ABEJAS PARA USO TERAPEUTICO… Profesoras investigadoras de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevaron a cabo un proyecto científico en torno a la localización, cría y manejo de abejas sin aguijón (también conocidas como abejas meliponas), con potencial funcional terapéutico y biotecnológico en Tamaulipas.

El proyecto fue realizado por las doctoras Verónica Hernández Robledo y Ma. Guadalupe Bustos Vázquez, integrantes del Cuerpo Académico Aprovechamiento de Recursos Agropecuarios y Producción de Alimentos Nutritivos de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante.

Las investigadoras explican que las abejas sin aguijón se obtienen por medio de la meliponicultura, actividad ancestral que practicaban los mayas y los olmecas con fines alimenticios, medicinales y religiosos. Sin embargo, es una actividad que no se realiza en Tamaulipas y que, en general, ha tenido un declive debido a la introducción de la abeja apis mellifera, y por el uso de endulzantes derivados de la caña de azúcar.

Actualmente, se tiene un registro de al menos cuarenta y seis especies de abejas meliponas, de las cuales doce son endémicas en México; sin embargo, en Tamaulipas no se cuenta con estudios que avalen la existencia de alguna de esas especies, principalmente en el sur del estado, ni se practica la meliponicultura.

De la abeja se pueden obtener diversos productos, entre ellos la cera, el polen, el propóleo, pero principalmente la miel, sustancia dulce, que contiene diversos componentes con efectos benéficos en la salud, además de poseer valor nutricional y funcional, propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y curativas.

La investigación enfoca su estudio principalmente en poblados de los municipios de Gómez Farías y Ocampo, favoreciendo a diversos sectores sociales de meliponicultores, generando impactos económicos, sociales y culturales, ya que beneficia a la agricultura, obteniendo distintos cultivos de interés comercial y nutritivo. Derivado del proyecto, surge la publicación del libro Abejas sin aguijón: Meliponas con diversidad, potencial funcional, terapéutico y biotecnológico, el cual puede ser consultado en el portal digital del Consejo de Publicaciones de la UAT: libros.uat.edu.mx.

En la publicación se describen aspectos generales de las meliponas, se detalla la diversidad de especies en Tamaulipas y México, la calidad nutricional de la miel y sus derivados, las plagas que pueden afectar la meliponicultura, aspectos tecnológicos que pueden ser implementados para el manejo y cría de las abejas sin aguijón, así como diversos temas de interés para la comunidad científica y población en general.

