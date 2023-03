Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Deporte de los últimos días, de los adoradores de prófugo exgobernador y secuaces, es tirarle a todo lo que huela a Morena o ya lo sientan afines a este nuevo gobierno sin importar que los datos duros les restrieguen en pleno rostro que mienten.

Ocurrió un levantón, secuestro y asesinato de ciudadanos estadounidenses en Matamoros y de inmediato pretendieron hacernos creer que la delincuencia había nacido en este sexenio y aumentaba, que su exjefe no había dejado así, es más, casi juran por su jefecita que en la administración anterior no ocurrían cosas peores, como aquel mes de junio del 2021 cuando un comando armado entró a varias colonias de Reynosa asesinando civiles, a quienes se les atravesaban.

Malo para los fans del exgober, los datos del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública dicen que en los últimos seis meses disminuyeron casi todos los delitos, que las cifras dadas a conocer son las más bajas en siete años, es decir, del último año de Egidio y los seis de su amigo, cómplice y protector Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Otro ejemplo más se da en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la misma que adoraron los últimos seis años, la misma que presumieron los últimos seis años, y ahora resulta, según ellos, que en los últimos cinco meses se cayó abruptamente en su atractivo y evaluaciones, hasta dan a conocer presuntos datos de organismos mundiales, lo extraño es que todo lo relacionan con el área de comunicación social, lo más extraño es que quieran hacer culpable de todo al titular de la misma Marco Batarse, exacto, parece un tema de pesos y centavos de quienes se dicen influencers, columnistas, picudos analistas políticos y se comprueba cuando solo acusan sin razón o de disparates, la realidad es que esas evaluaciones requieren años y años para realizarse, que de darse a conocer datos no serían del último semestre, y más verdad todavía es que todas esas publicaciones son una vacuna para quien señalan ya que lo ubican del lado de la transformación, sin duda alguna.

Y de la misma forma tratan todos los demás temas, los baches, la falta de agua, la corrupción en algunas áreas, la lentitud para investigar al pasado en las fiscalías y etc, etc, etc.

Ahora, tampoco se pueden cerrar los ojos y decir que vivimos en un mundo ideal, hay razón en muchos problemas que se señalan porque los sufrimos los tamaulipecos, es una certeza que nunca se pacificó Tamaulipas ni encontramos la paz, ni en el sexenio pasado ni en este, vaya pues, es auténtico que somos una sociedad con sus cosas buenas y malas, pero también se tiene que decir que con cientos de años de historia.

A que vamos, pues a que nuestros problemas, por los menos los modernos y que más nos aquejan, nacieron hace unos cuarenta años, se recrudecieron unos 20 años atrás, se hicieron intolerantes hace 12 y, de unos tres o cuatro años hasta hace seis meses se comenzaron a visualizar y a amortiguar de una forma poco ortodoxa para terminar por no atacarlos de fondo o llevarlos a que los sufriéramos en forma silenciosa al grado que todavía los sentimos y; quizá, según los datos, se combatan con mayor fuerza o quizá de forma más visible de seis meses a la fecha, pero sigue siendo un tema inacabado.

Exacto, nuestros problemas no fueron de generación espontánea, tampoco se podrían haber resuelto de la noche a la mañana en seis meses de esta administración como parece lo exigen la fanaticada vacuna, menos cuando su exjefe y secuaces, de acuerdo con información de la actual autoridad estatal, habían saqueado todo…

INAUGURAN OBRAS EN LA VAMOS TAMAULIPAS… En una colonia con más de 30 años de abandono y de las más vulnerables de la capital, ayer el gobernador del Estado Américo Villarreal Anaya entregó obras de pavimentación que les había prometido en campaña.

De acuerdo con la información, se entregaron las obras de pavimentación hidráulica en 31 cuadras de las colonias, Vamos Tamaulipas, etapas Uno, Dos, Tres y Cuatro, La Estrella, La Peregrina y La Presita con un importe asignado de más de 52.5 millones de pesos y la obra consiste en 33 mil 621.98 metros cuadrados, lo que representa 3 mil 363 metros lineales, en 31 cuadras de 22 calles, en beneficio de 4 mil 204 habitantes de este sector.

Además, se hizo la sustitución de 466 tomas domiciliarias de agua, 504 descargas sanitarias y la sustitución de 332 metros de tubería de agua potable y mil 391 metros de drenaje sanitario, junto con la instalación de 22 luminarias, con un importe asignado de 52 millones 568 mil 612.84 pesos.

“En lo que va de la administración se han destinado 419 millones de pesos, únicamente para pavimentación”, anunció el gobernador en el evento.

Los vecinos tenían 25 años pidiendo obras y no los habían escuchado, en campaña le solicitaron al gobernador Américo Villarreal que pavimentara una calle y este lunes entregó todo un paquete de obras

“Pero además se realizan trabajos en 80 calles de más de 23 colonias de la capital”.

