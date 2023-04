Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La secretaria general del Sindicato Industrial de Trabajadores en Plantas Maquiladoras, Similares y Conexos en ciudad Victoria, Dolores Zúñiga Vázquez advirtió que “mientras que los trabajadores me respalden continuaré al frente de la organización sindical” (en la maquiladora Kemet).

Como muestra de ese apoyo a su liderazgo dijo que de 500 obreros 430 firmaron el acuerdo para ampararse en contra de Kemet, y el resto no lo hizo porque no estaban presentes, pero aseguró que cuenta con su apoyo.

“Sí tengo todo el apoyo: son 500 trabajadores y ahorita tenemos firmados 430, y no es que los otros no estén de acuerdo, lo que pasa es que no fueron a firmar ese día por lo mismo, que a veces no pueden trasladarse o no tienen para el micro; entonces no vinieron, pero son firmas en las que nos respaldan como dirigentes y que pidieron el amparo”.

Mientras tanto, denunció que la empresa continúa en su intento de hacerla a un lado, y de entrada le prohibieron el acceso a la planta.

Al respecto, dijo que recibió un oficio firmado por el apoderado legal de Kemet, Alejandro Torres Mansur, en donde le indican que solamente le autorizaron el ingreso a la planta para el próximo miércoles 19 de abril, en un horario de 10 a 11 de la mañana, y deberá estar acompañada por el superintendente de Recursos Humanos.

Comentó que esas acciones no la detendrán y reiteró que el día que los obreros ya no la quieran al frente del sindicato será la primera en aceptar esa decisión.

Consideró estar luchando por una causa justa, como es un incremento salarial digno, así como el respeto a los derechos laborales de los trabajadores.