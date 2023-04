Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.-Verificadores de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) están acudiendo a los restaurantes para vigilar el cumplimiento de la Ley General del Tabaco, informó Pablo Reyna Quiroga.

Como se sabe, estos establecimientos ya no pueden ofrecer servicio con opción de mesa para fumar, porque se convirtieron en lugares ciento por ciento libres de humo de tabaco.

El vicepresidente de afiliaciones de la Canirac a nivel nacional estimó que el 95 por ciento de los integrantes a esta cámara corresponden a restaurantes y cafeterías a donde la gente acude generalmente a consumir y no tanto a fumar, por lo que consideró que la prohibición no tiene mayor impacto, no obstante que antes en los dichos negocios se permitía contar con un área para fumar y otra para no fumar, pero ahora la ley prohíbe hacerlo incluso en terrazas.

“Han estado haciendo visitas y ha habido boletines informativos para nosotros, pero aquí lo interesante de nuestro gremio es que el 95 por ciento representa a los restaurantes y cafeterías y esos lugares no son de fumadores”.

Desde el 15 de enero de 2023 la ley prohíbe fumar en patios, terrazas, balcones, parques de diversiones, área de juegos, deportivos, hoteles, playas, centros de espectáculos, canchas, estadios, arenas, plazas comerciales, mercados, hospitales, clínicas, iglesias o espacios de culto religioso, restaurantes y bares.

“Solamente los restaurantes-bar, que tienen su área de bar, pero créeme que la gente que entra a dicho espacio no consume, o lo hacen son muy pocos; entonces hay que recordar que la gente cuando va a un restaurante-bar consume alimentos y se mantiene ahí de 20 a 30 minutos y se retira”.