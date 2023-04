Por Agencias

Juchitán, Oaxaca.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró de nuevo que México contará con un sistema de salud pública “mejor” que el de Dinamarca.

Ante decenas de personas que se congregaron en el hospital materno-infantil IMSS Bienestar esta ciudad, que está por ser inaugurado como parte de ese programa, el mandatario ironizó que aun cuando sus opositores “corruptos” se rían de él por afirmar lo anterior, el país contará con un gran sistema de salud.

“Vamos a dejar un sistema de salud pública de primera. Se ríen de mí los adversarios opositores, conservadores, corruptos, cuando digo que vamos a dejar un sistema de salud como el de Dinamarca, dicen: ‘jajaja’, se ríen. No saben que soy hombre de palabra y no va a ser como el de Dinamarca, ya lo pensé bien, va a ser mejor”.

El jefe del Ejecutivo federal afirmó que hoy se “preinaugura” el hospital materno infantil IMSS- Bienestar de Juchitán, que destacó que antes de esto se utilizó para la atención de pacientes con covid-19.

Junto al gobernador Salomón Jara; el director del IMSS, Zoé Robledo; y otros funcionarios, el presidente afirmó además que se contratará ya de manera fija a 125 mil médicos y otros profesionales de la salud que tenían contratos eventuales gracias a este nuevo plan de salud.

También aseveró que se ha convocado a los 10 mil especialistas en medicina jubilados del país para sumarse al programa de salud. La mayoría, señaló, de entre 55 y 65 años de edad, “unos chamacos”. Y subrayó que con la mitad de ellos que acepte colaborar -se les garantizará salario y no perder sus ingresos por jubilación-, sería suficiente para hacer llegar especialistas a las comunidades más recónditas del país.

Además se contará con los equipos, médicos especialistas y medicamentos gratuitos para todas las personas que no tienen seguridad social.

Durante el acto, se escuchó una voz: “seis años más”, a lo que el presidente de inmediato reviró: “No eso no, yo soy maderista, es sufragio efectivo no reelección. Ya terminaré mi ciclo y estoy contento porque hay relevo generacional y va a ser muy difícil dar marcha atrás a lo que hemos avanzando. Hay relevo generacional, estoy satisfecho con eso, vamos a seguir adelante, ya cierro mi ciclo, me voy a jubilar. No hay que tenerle mucho apego al dinero y al poder, la felicidad es estar bien con uno mismo”.

Al finalizar el acto, cuando se retiraba, decenas de personas se arremolinaron en torno a la camioneta del mandatario para saludarlo, tomarse una foto o entregarle alguna solicitud. (Emir Olivares/La Jornada).