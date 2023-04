Por Agencias

Ciudad de México- Alejandro Zendejas desmintió la versión de Gerardo “Tata” Martino, quien antes de la Copa del Mundo de Qatar 2022 confesó que el futbolista del América trató de “extorsionarlo” para que éste se decantara por México y renunciara a Estados Unidos.

Tiempo después de las declaraciones de Martino, ex técnico de la selección mexicana, y la atmósfera confusa que se generó con respecto al caso Zendejas, el mismo delantero rompió el silencio y negó haber chantajeado al entrenador argentino.

“Pasaron muchas cosas, me guardé otras, fue un tema delicado”, reveló ayer en conferencia de prensa.

“Se habló de una extorsión, pero yo sé que no se le puede decir a un técnico que me debe poner sí o sí, me queda claro, no sé por qué dijo eso (Tata Martino) si él mismo mencionó que no habló conmigo, pero son cosas del pasado y ahora me enfoco en el presente, en el futuro y en dar lo mejor en la cancha”, añadió el atacante americanista.

El mexicano-estadunidense eligió representar al conjunto de las barras y las estrellas en marzo pasado.

Tenía que firmar el One Time Switch, documento que lo comprometía a jugar por la selección nacional.

Manifestó que su elección de estar con el representativo estadunidense lo tiene “muy feliz”, aunque “fue una decisión que debí pensar, pero allá la pasé de lujo con mis compañeros desde los 17 años y los que conocí ahora. Juego con Estados Unidos desde que soy chico, me formé allá, empecé mi carrera profesional allá y esas fueron las razones por las que los escogí”.

El 19 de abril recibirá su primera convocatoria para enfrentar a México en un amistoso que se disputará en Phoenix, Arizona.

“Va ser un partido especial, importante, mi familia es mexicana y seguramente habrá apuestas de por medio.”