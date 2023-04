Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Si de por si el Instituto Mexicano del Seguro Social ha sido incapaz de brindar un servicio médico digno a los asegurados, difícilmente podrá atender a la población abierta, consideró el dirigente del Movimiento Unificador de Jubilados y Pensionados del IMSS Samuel Turrubiates Contreras.

Turrubiates dijo lo anterior Samuel después de que la Cámara de Diputados aprobó la desaparición del INSABI para que ahora sea través del IMSS-Bienestar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos para las personas que no tienen seguridad social

Al respecto, el líder de los jubilados y pensionados se abstuvo de profundizar en sus comentarios e hizo votos porque esta medida sea efectiva ya que a su entender, las autoridades están conscientes de que aumentará la demanda en la consulta y de medicamentos y seguramente habrá un presupuesto adicional para resolver estas dos principales añejas necesidades que enfrentan las clínicas y hospitales que pertenecen a la institución.

“Es que de por sí es mucha la derechohabiencia que tiene el IMSS, y ya con más gente se vería mal, pero vamos a esperar que esta medida sea efectiva y que haya suficiente medicamento si se toma en cuenta que aumentará la demanda; si ahorita no se puede atender a los asegurados, a la gente con la que el Instituto tiene el compromiso y obligación de atender… pero bueno, no queremos adelantar más hasta en tanto no ver cómo avanza la situación ya estaríamos dialogando con el delegado o con quien corresponda”.