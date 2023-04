Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Algo debe tener “planchadito” la fracción de Morena en el Congreso del Estado, que va con todo para colocar el último clavo al féretro cabecista.

Al presentar iniciativa de reformas a la Constitución local alcanzó 21 votos, incluyendo a Movimiento Ciudadano, las independientes y una panista, con la abstención de los dos priístas (Ángel Covarrubias es cabecista).

Le faltan tres para sumar los 24 que requiere para barrer el lodo heredado de los azules ¿sí?.

Morena echó su resto al juego. El “paquete” de reformas es completo: Quitar los “guaruras” con pago oficial a Cabeza de Vaca y familia, y revertir la facultad legislativa a los ayuntamientos, que formó parte del “blindaje” panista en su retirada.

Para cualquiera es una mentada que el ex reciba (vigilancia de sus propiedades) subsidio de más de un millón de pesos mensuales para el pago de guaruras y vehículos blindados, mientras la población se rasca con sus propias uñas.

Es la seguridad “de por vida” para el ex gobernador y su prole, los ex fiscales y ex titulares de Seguridad Pública que se sirvieron con la cuchara grande cuando tenían el control del Congreso y la complicidad de otras fracciones.

Ellos quitaron los guarros a los ex gobernadores Tomás Yarrington, Eugenio y Egidio (los dos primeros ya no los necesitan porque están “guardados”), y salieron peor. Elevaron la seguridad personal a rango constitucional para dificultar revertirla.

La iniciativa no le cayó bien a Ismael, el senador hermano de Don Francisco. Presiente que Morena les ha ganado la última batalla. Ya perdieron cuatro diputadas en el Congreso ¿cuántas más faltan?

Enfureció como energúmeno e hizo declaraciones en el Senado que mandó boletinar y replicar en redes y páginas panistas, como si el asunto fuera de vida o muerte para el ex gobernador refugiado en los Estados Unidos. Vaya cinismo.

Allá no necesita guardaespaldas. Los tiene aquí en sus casas y ranchos. Además, si nada debe ¿a qué teme? Los ex gobernadores Manuel Cavazos Lerma y Egidio no gozan de ese beneficio.

Cavazos nunca ha necesitado de guardaespaldas y se mueve libremente por el país y el mundo. Ahora es delegado en el Estado de México por el PRI.

Don Mayito se fue sobre sus ex compañeras panistas, Danya Silvia Aguilar, Sandra Luz García, Nora Gómez González y Linda Mireya González, que votaron a favor de recibir la iniciativa para enviarla a comisiones. Las cuatro han dejado la bancada azul quejándose de represiones de los pastores.

En la realidad, es a ellas a las que pone en riesgo de su vida al acusarlas de operar en contra de su hermano el ex gobernador, endilgándoles el estigma de traidoras. Son las que ahora necesitarán de seguridad -ellas sí viven en el país- ante la desfachatez irresponsable del senador. Al exponer a ser agredidas al señalar incluso las ciudades en que viven. Solo faltó que diera los domicilios.

Acusó que es “revanchismo político sin medir las consecuencias”, cuando el propio Ismael y los suyos viven en los Estados Unidos y no en México y, en caso de ser “jalado” por la justicia, en un penal su hermano tendría seguridad por muchos años.

Respecto a posible reversa en el Congreso por las rabietas del senador, no se vislumbra. Al contrario, podrían darse más deserciones de la bancada de Acción Nacional para martillar el último clavo al ataúd panista cabecista.

Volviendo, son los primeros cambios que manda el ejecutivo de la 4T. Todo parece estar “tamaleado” para sacar las iniciativas que tienen fecha del 20 de abril.

Regresando, los otros tres votos ¿de dónde pueden salir? No hay más que de la bancada del PAN y con la solidaridad de tricolores.

Por cuanto a los municipios, en 2021 los panistas perdieron los grandes y ganaron 30 “chiquillos”, más de la mitad, y acordaron meterlos como “candado” para reformas la Carta Estatal.

Como dice la iniciativa de Morena, los panistas se veían “ante el umbral del partidismo contrario al ejecutivo, tratando de crear barreras aparentemente inexpugnables”, que hoy se pueden romper si el dictamen alcanza los votos suficientes. Para allá van.

Y como alternativa colateral quedaría abierto el camino para seguir haciendo reformas que aterricen el proyecto de la Cuarta Transformación en Tamaulipas con sus programas y políticas de no robar y no mentir.

El PAN ya no tiene los 30 votos municipales que le garantizaban el 50 por ciento de los 43 ayuntamientos. Perdió los de la Brigada Cívica Pedro J. Méndez, un independiente y otros del PRI.

De la Ley Orgánica de la Administración estatal, desaparece la Secretaría de Pesca y se suma a Desarrollo Rural. Se crean las de Recursos Hidráulicos y Desarrollo Energético.

Cuando Manuel Cavazos Lerma eran 13 los “apóstoles”. Subieron a 15 con el gobierno del PAN al crear Pesca y Acuacultura y Turismo.

Ahora se llamarán Oficina del Gobernador y Desarrollo Económico cambia por Economía.

Por el rumbo del CDE del PRI, la “sorpresa” es que la delegada del CEN es nada menos que Mercedes del Carmen “Paloma” Guillén Vicente, ex en muchos cargos públicos, el último como candidata a la alcaldía de Tampico en que sacó unos cuantos votos, “arreglada” con el PAN.