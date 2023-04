Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El consejero estatal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jorge Pensado Robles, informó que ciudad Victoria arrastra un déficit de cuando menos 5 mil empleos, que no se han podido recuperar desde el 2019.

“Tenemos mil 500 empleos generados al corte de febrero, contra el año 2019 previo a la pandemia; nos faltan por recuperar 5 o 6 mil empleos y no se ve cómo o por dónde, porque no se ve que se estén instalando empresas y no hay inversiones públicas que nos haga pensar que se va a generar una derrama importante de recursos”.

Pensado Robles explicó que el problema -además de los efectos de la pandemia del Covid-19- tiene que ver con cuestiones de inseguridad, y con la falta de instalación de empresas altamente generadoras de empleos, y sin dejar de mencionar los problemas sindicales que también, consideró, son un factor por el que se “acaban las empresas” o se van a otros lugares.

“El problema viene más atrás de la inseguridad que padecimos, y es la falta de generación de empresas que jalen empleo y sean altamente eficientes. Tuvimos y seguimos teniendo problemas sindicales graves que están afectando a las maquiladoras, las que con la mano en la cintura agarran sus triques y se van a otro lugar con más facilidades, donde no encuentren esos líderes sindicales a la antigua que solamente están pensando en acabarse a la empresa”.

El empresario victorense citó que la seguridad es básica y fundamental para que el capital se active; además, indicó, ser empresario conlleva soportar muchas vicisitudes y tener suficiente capacidad para aguantar los problemas que se presentan a lo largo de los meses.

“A lo mejor ser empresario se ve muy fácil para cualquiera, pero se necesita tener un estómago muy particular para aguantar las vicisitudes y tener una capacidad de resilencia a toda prueba porque si hay alguien que aguanta mucho es el empresario”.