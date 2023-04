Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La incorporación de palabras como felicidad y realización, más la promesa de un gobierno rector en un crecimiento donde sea importe más la persona que el dinero para unos cuantos, quizá fue de lo importante en el discurso del gobernador Américo Villarreal Anaya al presentar el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028 en el cual aseguró se garantizará pasar a la historia como quien logró la transformación con la educación y por un sistema de salud que de servicios de calidad y gratuitos a todos.

El evento fue en el Teatro Amalia González Caballero de Castillo León, al filo de mediodía y la verdad es que si no ha visto el documento vale la pena que le de una revisada porque se trata de la estrategia con la que habrá de buscarse, ya lo dijo, la felicidad no solo de usted, sino también de sus hijos, de sus cercanos.

La presentación fue extensa, detallada; primero y como buen doctor, hizo un diagnóstico de Estado, sus ventajas comparativas con el resto del país, su frontera por donde pasa la mitad de toda mercancía a Estados Unidos o viceversa, sus playas, puertos, ferrocarriles, carreteras, industrias, estadísticas de seguridad pública, poblacional, de inversión extranjera, oferta de servicios de salud, educación, entre muchas otras cosas que adelantan como será la situación de Tamaulipas en el 2030.

Luego de ello la estrategia, el Plan Estatal de Desarrollo que será, dijo, una estrategia que pondrá como primero en importancia a las personas, las leyes y reglamentos vigentes, pero también los anhelos, visión, propuestas y demandas de los tamaulipecos.

“Es una perspectiva ideológica humanista, con los valores y ejemplo de las pasadas generaciones, pero sobre todo, con la seguridad de que se llegó a tales conclusiones entre foros de consulta y trabajo de gabinete y campo, con la opinión de expertos, los planteamientos ciudadanos y la voluntad y trabajo de la actual administración, dando la vuelta a los traumas y retrasos heredados del pasado sexenio”

Fue con calma, punto por punto, detallo lo que dijo son las cinco cualidades de este documento, con más precisión los cuatro ejes transversales en que se divide como es ir privilegiando el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana, el desarrollo sostenible y el combate a la corrupción.

Pero fue más allá, si bien dijo que el PED era rector para el futuro aseguro que el mismo está “vivó, flexible, es plural, se ofrece desde un gobierno distinto, más amigable, que facilita su interacción con la ciudadanía y al mismo tiempo, convoque a una sociedad más colaborativa y participativa”.

La verdad es que desde que tenemos uso de razón los gobiernos no le hacían una oferta a la sociedad como la que se escuchó, o escucharon todos los funcionarios estatales, los 43 presidentes municipales, Senadores, Diputados, titulares de todas las áreas de seguridad, el embajador de la Unión Europea, líderes de opinión y empresariales y, el mismo, se puede resumir en la última frase de su presentación:

“En el PED 2023-2028 tenemos el documento rector para hacer posible la transformación, que el pasado 5 de junio, nos devolvió la esperanza en un futuro infinitamente mejor, para ser de nuevo un referente positivo para nuestro México y un espacio seguro, progresista, justo socialmente, en donde la realización y la felicidad esté al alcance de todas y todos los tamaulipecos, que viva Tamaulipas”.

Por supuesto, lo que sigue será revisar el Plan Estatal de Desarrollo, auditarlo periódicamente para que este se vaya desarrollando conforme a lo establecido, mejor aún, atender la palabra del gobernador que nos ofrece y da la oportunidad de participar para perfeccionarlo, en buen plan, la tarea sigue siendo de todos, tenemos que estar con el gobierno, pero como siempre se lo he dicho, no de comparsa ni como simples monigotes que todo le festinen, si para aplaudir cuando se lo ganen, pero más para proponer cuando las cosas no vayan tan bien como se deseaba o para denunciar cuando alguien se quiera pasar de listo…

SE SUMA UAT A LA PROPUESTA… El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos destacó su reconocimiento a las políticas estratégicas del gobernador Américo Villarreal Anaya y reafirmó el compromiso de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) de sumar sus esfuerzos a las prioridades del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2023-2028 para lograr la transformación de Tamaulipas.

Luego de asistir a la presentación del documento que el mandatario estatal dio a conocer a la sociedad tamaulipeca, el rector Guillermo Mendoza dijo en entrevista que la UAT está lista para alinearse a los objetivos que han sido planteados por el gobernador.

El rector expresó su reconocimiento a los ejes fundamentales que hacen énfasis en un gobierno al servicio del pueblo, entre los cuales se destacan la economía, la salud y la educación de calidad.

“Una política que va a tener muy buenos resultados. Y, obviamente, nosotros estamos listos para poder hacer lo conducente y poder impactar en los indicadores de estos tres diferentes ejes desde nuestra perspectiva”, dijo.

Señaló que, desde la máxima casa de estudios de Tamaulipas, se le desea el mejor de los éxitos al Dr. Américo Villarreal Anaya y a todo el equipo de trabajo, y expresó su entusiasmo de “formar parte de este proyecto que es para bien de nuestro estado, para que el día de mañana a Tamaulipas le vaya mucho mejor. Listos para trabajar en el nuevo plan”.

Añadió que la intención del gobernador es apoyar firmemente a la educación y en el PED se han incluido temas como el desarrollo de las comunidades impulsando también los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

“Estamos completamente de acuerdo en el tema del plan. ¡Y a trabajar; a abonar desde nuestra universidad a que este plan se lleve a cabo y tenga el mayor de los éxitos!”.

Al abundar respecto a la intensa colaboración entre la UAT y el Gobierno del Estado, el rector comentó: “Tenemos ya algunos avances en cuestión de los proyectos de investigación que hemos hecho, así como la vinculación con sectores productivos y sabemos que si al gobernador le va bien a la Universidad también”.

