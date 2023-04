Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Una encuesta elaborada la empresa MASSIVE CALLER S. A. DE C. V. el 27 de abril de 2023 (apenas ayer) revela las tendencias electorales de ocho de los municipios más grandes de Tamaulipas (Altamira, Madero, Victoria, El Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y Tampico), en los que en el caso de Victoria llama la atención que la mayoría de los ciudadanos consultados no quieren la relección del actual alcalde de Morena Eduardo Gattás Báez, aunque sin él en la boleta el partido está muy por encima del PAN y el PRI.

Asimismo, en los municipios donde gobierna Morena la ventaja es clara respecto de los otros partidos, incluso donde no hay reelección de alcalde.

En el caso de Victoria, Massive Caller cuestiona:

Eduardo Abraham Gattás Báez podría buscar la reelección para un segundo periodo. ¿Votaría usted por Eduardo Abraham Gattás Báez en caso de que decidiera reelegirse como alcalde de Cd Victoria?

SÍ VOTARÍA POR ÉL: 34.2%

TAL VEZ VOTARÍA POR ÉL: 16.3%

NO VOTARÍA POR ÉL: 49.5%

La segunda pregunta de la empresa, sin el elemento Gattás Báez:

El próximo año habrá elecciones para alcalde en Cd Victoria. ¿Por cuál partido político votaría?

MORENA: 51.9%

PAN: 14.6%

MC: 4.5%

PRI: 7.2%

ELECCIÓN EN ALTAMIRA

Armando Martínez Manríquez podría buscar la reelección para un segundo periodo. ¿Votaría usted por él en caso de que decidiera relegirse?

SÍ VOTARÍA POR ÉL 59.8%

TAL VEZ VOTARÍA POR ÉL 10.8%

NO VOTARÍA POR ÉL 29.4%

Por partidos el resultado es el siguiente:

MORENA: 59.8%. PAN: 19.1%. MC: 3.2%. PRI 2.3%

ELECCIÓN EN MADERO:

El próximo año habrá elecciones para alcalde en Cd Madero. ¿Por cuál partido político votaría usted?

MORENA: 60.7%. PAN: 20.8%.MC: 3.1%. PRI: 2.3%.

ELECCIÓN EN EL MANTE

El próximo año habrá elecciones para alcalde en El Mante. ¿Por cuál partido político votaría usted?

Morena: 59.5%

PAN: 15.0% PRI: 3.8%

MC: 1.5%

AUN NO DECIDE: 15.3%

Edgar Noé Ramos Ferretiz podría buscar la reelección para un segundo periodo. ¿Votaría usted por él en caso de que decidiera reelegirse como alcalde de El Mante?

SÍ VOTARÍA POR ÉL 42.6%

TAL VEZ VOTARÍA POR ÉL 13.9%

NO VOTARÍA POR ÉL 43.5%

EL MANTE POR PARTIDOS

MORENA: 63.0%.

PAN 14.1%.

PRI: 5.2%.

MC: 4.8%.

ELECCIÓN DE MATAMOROS

El próximo año habrá elecciones para alcalde en Matamoros. ¿Por cuál partido político votaría usted?

MORENA: 63.0 %.

PAN: 14.1%.

PRI: 5.2%.

MC: 4.8%.

ELECCIÓN DE NUEVO LAREDO

Carmen Lilia Canturosas podría buscar la reelección para un segundo periodo. ¿Votaría usted por ella en caso de que decidiera reelegirse como alcalde de Nuevo Laredo?

SÍ VOTARÍA POR ELLA 59.2%

TAL VEZ VOTARÍA POR ELLA 16.2%

NO VOTARÍA POR ELLA 24.6%

NUEVO LAREDO POR PARTIDOS

MORENA: 55.5%.

PAN: 16.0%

PRI: 5.7%

MC: 5.3%

ELECCIÓN DE REYNOSA

Carlos Peña Ortiz podría buscar la reelección para un segundo periodo. ¿Votaría usted por él en caso de que decidiera reelegirse como alcalde de Reynosa?

SÍ VOTARÍA POR ÉL 52.1%

TAL VEZ VOTARÍA POR ÉL 18.5%

NO VOTARÍA POR ÉL 29.4%

ELECCIÓN DE TAMPICO

El próximo año habrá elecciones para alcalde en Tampico. ¿Por cuál partido político votaría usted?

MORENA: 40.4%

PAN: 38.8% PRI: 4.0%

MC: 2.0%

NOTA:

MECÁNICA DE LEVANTAMIENTO: Las encuestas fueron levantadas mediante la técnica de “robot” en grabaciones enviadas a los hogares que son contestadas por el propio entrevistado – realizando las llamadas en forma aleatoria a fin de que sean representativas. Frecuencia de no respuesta de 0% y tasa de rechazo del 95%. No incluye métodos de estimación de resultados. Encuesta patrocinada por MASSIVE CALLER S. A. DE C. V.