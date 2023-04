Por Agencias

Nueva York y Washington. – Los abogados de defensa de Genaro García Luna ofrecieron brindar materiales y documentos de los fiscales de la DEA y la FBI en respuesta a la solicitud del republicano de mayor rango del Comité Judicial del Senado para determinar cuándo y cómo las agencias estadunidenses se enteraron de que el ex secretario de Seguridad Pública era corrupto.

En una carta al juez Brian Cogan, los abogados defensores encabezados por César de Castro, informan que están de acuerdo en brindar al senador información proporcionada por agencias del gobierno estadunidense durante el juicio, si es que el juez modifica la orden de protección sobre esos materiales.

El senador Charles Grassley envió una solicitud a la DEA y la FBI el día después de que concluyó el juicio contra García Luna, el 22 de febrero, pidiendo que explicaran “qué sabían cada una de sus agencias sobre la corrupción y actividad criminal de García Luna, cuándo se enteraron de esa información y cómo se enteraron de esa información”.

También solicitó que los jefes de las dos agencias identificaran “a los individuos a quienes sus agencias comunicaron esa información (sobre la corrupción de García Luna) y las fechas en que cada pieza de información fue comunicada”.

Aparentemente Grassley no recibió respuesta y envío una segunda carta a los fiscales y a los abogados del caso el miércoles, ahora poniendo una fecha límite del 4 de mayo. En respuesta, los abogados defensores respondieron con esta carta al juez afirmando que no solo no se oponen, sino que están más que dispuestos en ayudar a que se entregue ese material por ahora bajo orden de protección.

Explican que García Luna “ha mantenido que él fue un socio confiado e integral de Estados Unidos y que fue falsamente acusado de traicionar esa confianza por ex integrantes de los cárteles de droga mexicanos. Por lo tanto, el Sr, García Luna apoya una evaluación… de la evidencia y falta de evidencia en su contra y no se opone a que estos materiales sean presentados al Senado de Estados Unidos….”

Concluyen que “si por laguna razón el gobierno no tiene la voluntad de presentar la evidencia en este caso al Senado de Estados Unidos, la defensa le daría gusto hacerla, suponiendo que la orden de protección sea modificada por el tribunal”.

Grassley es el republicano de mayor rango en el Comité Judicial, un legislador veterano e influyente a pesar de que su partido por ahora está en la minoría del Senado. (David Brooks y Jim Cason/La Jornada).