Por Agencias

La iniciativa de reforma a la ley minera –que entre otras acota el otorgamiento de concesiones de 50 a 15 años— no pretende acabar con la industria de ese ramo, sino cuidar los recursos naturales del país, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Subrayó que con esta propuesta del gobierno federal “no hay ningún riesgo” para las mineras que actualmente explotan recursos en nuestro país, y que sólo se trata de «poner un poco de orden» en el sector.

Interrogado en la mañanera en torno a ese proyecto para reformar la normativa en ese ramo, que también incluye no dar concesiones en territorios donde haya escasez de agua, el titular del Ejecutivo mexicano recordó que durante el periodo neoliberal fue concesionado 60 por ciento del territorio nacional a las empresas mineras , tal cantidad de tardará “miles de años” en poder explorar y sólo se hizo por la especulación.

La iniciativa de ley “busca que se cuiden los recursos naturales, que se cuide el futuro de las nuevas generaciones. No se trata de destruir el territorio, (sino) de ciudad el medio ambiente, pero de manera auténtica, no en forma simulada, no de manera hipócrita o con un doble discurso. En el caso de la minería, vamos a suponer que con esta iniciativa se fueran la mitad de los concesionarios que hay en la industria minera, o para decirlo de otra manera, que se cancelaran la mitad de las concesiones. Con esa mitad alcanzaría para explotar la industria minera más de mil años”.

Dijo que en la etapa de los regímenes neoliberales se entregaron permisos “a diestra y siniestra” al grado que los verdaderos dueños de las tierras, ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios aún no saben que lo que hay debajo de esos terrenos, lo que se encuentra en el subsuelo, ya fue concesionado para su explotación.

“Estoy seguro que la mayoría de los propietarios de Sonora no lo saben, ni de Durango, ni de Chihuahua, ni de Oaxaca, porque se dedicaron a entregar concesiones en todo el territorio. México tiene 200 millones de hectáreas, es nuestro territorio, 2 millones de kilómetros cuadrados, (y esos gobiernos) entregaron 120 millones de hectáreas para la explotación minera, 60 por ciento del territorio nacional, en el periodo neoliberal”.

El mandatario incluso se preguntó: “¿Cuándo se acaba de explorar y de explotar 120 millones de hectáreas? Nunca, miles de años. Sólo (Felipe) Calderón entregó como 25 millones de hectáreas, a todo el que lo solicitaba le entregaban la concesión. ¿Por qué hicieron eso? Porque con esas concesiones no invertían nada, ni exploraban nada ni explotaban nada, especulaban. Como no pagaban impuestos porque (Carlos) Salinas (de Gortari) les quitó el impuesto de la extracción de mineral, algo que no pasaba en ningún país del mundo, no sólo les entregó territorio minero, sino les quitó el impuesto de la extracción, y regresó el impuesto hace ocho años, y como ya se cobra un impuesto, muchos ya están regresando las concesiones”.

El tabasqueño aseveró que su administración ya realiza un censo para conocer la situación de este tipo de permisos y se dijo seguro que se han recuperado miles de hectáreas, “porque no quieren pagar ni siquiera el derecho que era una cosa mínima por hectárea”.

Remarcó que no existe ningún tipo de riesgo para la industria de aprobarse la iniciativa de reforma a la ley minera.

“No existe ningún problema con las mineras, (en días pasados) estuvo (en México) el primer ministro de Canadá (Justin) Trudeau y me planteó un problema de una mina canadiense en Guerrero que extorsionaban los de la delincuencia, solamente un problema, y todas las minas de Canadá están trabajando sin problema, y de todo el país. Y muchas están cumpliendo con su responsabilidad, cuidan el medio ambiente, le pagan bien a los trabajadores, cooperan con los gobiernos municipales y con las comunidades. Esas empresas, sobre todo, las canadienses, son de las mejores”.

López Obrador subrayó: “No hay ningún problema, lo que se quiere es que no se sigan entregando concesiones y que no se entreguen donde no hay agua, no hay agua para la gente, eso es una flagrante violación a derechos humanos, pero no pasa absolutamente nada (en regímenes anteriores)”.

Rechazó las afirmaciones de algunos analistas y opositores que han dicho que con esa propuesta de ley se acabaría con la minería en el país.

“No han entendido nada y como ellos en sentido estricto no son demócratas, son oligarcas o empleados de oligarcas, no entienden que ahora se tiene una auténtica democracia, se vive una democracia en el país”. Y apuntó que sólo se trata de “poner un poco de orden”.