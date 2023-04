Por Agencias

Ir a Europa y jugar un Mundial forman parte de los sueños que tienen los futbolistas juveniles en México, tal como sucede con Jordan Carrillo, quien a mediados del 2022 dejó al Santos Laguna para ir a España, donde se unió a las filas del Sporting de Gijón, en la segunda división.

“Al principio fue duro (irse de México), había que adaptarse a otro tipo de vida. Me costó, pero me pude adaptar rápido y siempre me enfoqué en trabajar para estar listo y al ritmo necesario”, explicó el mediocampista.

A sus 21 años, Jordan asegura que aventurarse al balompié del viejo continente a una temprana edad es algo que “vale totalmente la pena”.

“Soy más maduro, trabajo más, me siento más enfocado en lo que quiero. He aprendido muchas cosas al estar acá y en cada entrenamiento trato de aprender, pero sobre todo mejorar”, mencionó el culichi.

Ya con algunos partidos disputados con el histórico club de Gijón, asegura que salió a Europa “a una muy buena edad, estaba listo para hacerlo” y que la experiencia que poco a poco ha adquirido le ayudará con el tiempo a “explotar todo el conocimiento dentro de la cancha”.

Carrillo no quita el dedo del renglón y sabe que estar de aquel lado del planeta siempre ayudará en las aspiraciones a ser parte de la Selección Mexicana, equipo al que mentaliza representar en la Copa del Mundo del 2026.

“Lo primero es crecer acá (en Europa) porque cuando menos lo esperas podría llegar el llamado (al Tricolor). Mi sueño y meta ahora es estar en el Mundial, pero hay que crecer y trabajar para lograrlo”, detalló.

Aprovechó también para dar un mensaje claro a Diego Cocca, técnico que ahora está a cargo del seleccionado mexicano: “Los jóvenes venimos fuertes, tenemos calidad y hambre de ser llamados”.