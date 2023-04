Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En efecto, la presencia del Gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA en la ceremonia en que rindió su Primer Informe de labores el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, es muestra del apoyo del mandatario a la educación superior y a la máxima casa de estudios en el estado, en particular.

Hay confianza en que se habla el mismo lenguaje entre Gobierno y Universidad y que ello debe reflejarse, de manera permanente, en un cambio transcendental en la relación armónica que debe existir en bien de la sociedad, principalmente de los sectores que menos recursos tienen.

Si bien la UAT debe estar articulada a industriales, comerciantes, prestadores de servicios y al sector privado del campo, su compromiso prioritario es con el grueso de la población que evidencia una serie de carencias y que la educación, investigación y vinculación universitaria puede contribuir a superarlas.

Las señales son positivas en el sentido de que hay coincidencia entre lo establecido en el plan de desarrollo institucional de la Universidad y el actual rectorado con las directrices que se marcan desde el ejecutivo estatal.

Es claro que estamos en el sexenio de la transformación porque así lo mandataron los ciudadanos que optaron por un cambio, en los comicios pasados.

Cierto que la Universidad es Autónoma pero no puede sustraerse a lo que dicta la voluntad popular y la realidad social, económica y política.

El hecho de que se informe que hay una extensión de la territorialidad, en cuanto a la presencia de la UAT en municipios para poner al alcance de los jóvenes sus opciones educativas, es una muestra de que se actúa en consecuencia.

Ello no es cosa menor en tanto que se trata de atender la demanda, en materia de educación superior, de quienes tienen el propósito de ser profesionales y no cuentan con dinero para trasladarse a los lugares en donde la universidad, de tiempo atrás, tiene sus campus y planteles.

Se trata de una modalidad comunitaria que, a la par que facilita educación de calidad, promueve el arraigo y el fortalecimiento de la identidad local y regional. Además, así se devuelve a la población lo que se recibe mediante el presupuesto público que se entrega a la institución educativa, desde la federación y el gobierno estatal.

Bien por la invitación al Informe que se hizo a un par de comisariados ejidales y a la dirigente de una comunidad de pescadores con los cuales la universidad colabora.

Es alentador escuchar que MENDOZA CAVAZOS reitera su ofrecimiento de hacer de la UAT un ente cercano y en lo administrativo tener una política de puertas abiertas, aunado a el compromiso de respetar los derechos humanos y hacer una práctica constante del lema de la UAT, entiéndase la verdad, belleza y probidad.

De hecho fue algo que remarcó el Jefe del Ejecutivo estatal, durante su primer visita a la Universidad, en diciembre del año pasado.

A propósito, en su intervención del pasado viernes, en el histórico Teatro Juárez, VILLARREAL ANAYA emitió un ilustrativo mensaje sobre lo que se espera de la institución, en éste caso formar profesionales con sentido humano y responsabilidad social, cuyo perfil debe ser pertinente para estar a la vanguardia y acorde con el desarrollo del conocimiento y la tecnología.

Sostuvo que no solo se debe recibir información, sino que hay que ser generadores de conocimiento, aportar a la verdad científica y pasar a un nivel de mayor responsabilidad que es participar de manera comprometida para resolver lo que sucede en la sociedad.

VILLARREAL ANAYA expresó que sin educación no hay transformación y que se requiere de la democracia participativa y de una sociedad colaborativa.

Confió en que en la UAT sigan formándose hombres y mujeres de bien y reiteró su apoyo para que esto sea la constante.

Al Informe acudieron la representante de la Secretaría de Educación Pública (SEP), CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA y el dirigente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), LUIS ARMANDO GONZÁLEZ PLASENCIA, quienes reconocieron los avances en materia educativa de la UAT y el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas realizado.

En el presídium ocuparon lugar, el magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, DAVID CERDA, la Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, diputada ÚRSULA SALAZAR MOJICA y el Alcalde de Victoria, EDUARDO GATTÁS BÁEZ, entre otros.

Los que tuvieron un recibimiento cálido por parte de los universitarios fueron los ex rectores, HUMBERTO FILOZOLA HACES, JOSÉ MARÍA LEAL GUTIÉRREZ y JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, a quien el Rector, GUILLERMO MENDOZA, agradeció su asistencia.

El que no acudió fue el ex Rector, JESÚS LAVÍN SANTOS DEL PRADO, alguien que no concluyó su mandato debido a una revuelta en la Universidad, por asuntos de carácter político, durante el sexenio de EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES.

Hacia tiempo que no se veía una presencia universitaria de tal representatividad y esto incluye a los universitarios en mención y a empresarios, en especial de medios de comunicación, funcionarios y legisladores.

Luego del Primer Informe en la UAT se espera que el mando universitario realice ajustes para profundizar en la transformación.

Algo de eso viene dándose de tiempo atrás.