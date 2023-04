Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El pronóstico que hicieron algunos políticos al iniciar la presente legislatura es que antes de terminar la misma habrá un encontronazo a golpes, mentadas de madre y descobijo de los vicios de unos y otros de sus Diputados.

La verdad, salvo honrosas excepciones, la llamada casa del pueblo parece la casa de la risa, todo es una locura, el caos, un poder que lamentablemente está en manos de ambiciosos cuyo único fin es garantizar su futuro, o sus pretensiones qué, aunque usted piense que desvarían, en la mayoría de los casos son alcaldías como la de Tampico, Reynosa y hasta Victoria y casi la que a usted se le ocurra.

El mal ejemplo lo toman de sus dirigencias, o de los monigotes que tienen de dirigencias las fracciones parlamentarias, Úrsula Salazar de Morena, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, sueña con ser candidata en Tampico mientras su presunto enemigo, el representante de los Cabeza de Vaca y dirigente del PAN, Luis René Cantú, quien se autodenomina El Cachorro, quiere ser candidato a presidente municipal de Reynosa y lo mismo pasa con Edgardo Melhen por Río Bravo a sabiendas de que ya no podrá ser candidato pluri de acuerdo a los estatutos de su partido, el PRI, nada diferente en Movimiento Ciudadano con Gustavo, bueno, aunque él resulta un caso sui generis, caerá parado en el siguiente trienio y con el mínimo esfuerzo porque le tirará al espacio que pueda garantizar su permanencia, como seguir de legislador, por ejemplo.

Hablando con seriedad, hay que decir que muy pocos, dos o tres, de los Diputados de la actual legislatura, merecen un espacio en la política, la mayoría no ha hecho nada por el pueblo, es más, ni siquiera han recorrido sus distritos u ofrecido informes en los mismos con toda y la obligación que deben tener para ello.

Al Congreso, lastimosamente, los Diputados de la actual legislatura no han ido a otra cosa que a payasear, a fomentar calenturas políticas en sus allegados, a desgraciar en lo posible a Tamaulipas, pero no a trabajar por el pueblo, es fecha que ni siquiera saben que hacer en temas torales como el Fiscal Anticorrupción a quien por complicidad, de algunos Morenos y casi todos los azules, siguen sosteniendo en el cargo, o con el tema de la fiscalización al actual gobierno que todos sabemos, o nos han dicho, fue de saqueadores pero en su Auditoria Superior parecen no enterarse, por supuesto, por la misma complicidad que le dije líneas arriba.

Entonces, ¿con qué cara pedirán los Diputados la oportunidad en otros cargos o para repetir en los mismos?, le insisto, lo que sigue en ese poder es un zafarrancho que puede terminar mal para unos, aunque eso sí, para casi todos eso nomás sería la confirmación de que ya está instalada la locura en el Congreso…

VAYA, POR FIN FLUYEN BUENAS IDEAS CONTRA LAS DROGAS… en medio de una estrategia nacional, aunque seguramente atendiendo más su intuición de doctor, el gobernador Américo Villarreal Anaya ordenó lo que podría ser la campaña más influyente y efectiva contra la delincuencia, un operativo serio en el combate y atención de las adicciones, sobre todo, de las que causan muchas muertes a nivel mundial como la relacionada al fentanilo, pero no en cualquier parte, no, será directamente a los jóvenes y en las escuelas.

Este lunes 17 de abril, con el regreso a clases al terminar el periodo vacacional, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, apoyados por la Secretaria de Seguridad Pública, comenzarán su estrategia en las aulas denominada: Prevención de Adicciones «Si te drogas, te dañas»; acciones que forman parte de la campaña nacional contra el fentanilo, denominada «El fentanilo mata».

Es cierto, la campaña es del Gobierno de la República que a través de la SEP tiene como objetivo inhibir el consumo de sustancias adictivas entre estudiantes de secundaria y nivel medio superior, de escuelas públicas y privadas, allá Los esfuerzos se enfocarán en prevenir el consumo de fentanilo, que es la droga más difícil de detectar ya que hasta en dulces la pueden ofrecer con todo y que resulta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más potente que la morfina, pero en Tamaulipas tendrá una especial atención.

Acá el objetivo es la prevención, sobre todo, formar jóvenes con conocimientos sobre sus daños para evitar el uso de drogas, esto en una acción que atenderá a 308,350 estudiantes inscritos en 1,314 escuelas de los niveles de secundaria y bachillerato.

La realidad no será nada sencillo, se trata de capacitar y entregar una guía como herramienta didáctica a 18,700 docentes del Estado la cual contendrá la información y características de las distintas sustancias tóxicas misma que deberán compartir con los alumnos diariamente, a fin de propiciar el conocimiento, reflexión y la sensibilización de los jóvenes acerca de las graves consecuencias del consumo de drogas.

En el diseño de la estrategia se dispondrán de sesiones de 10 a 15 minutos durante las asignaturas de Formación Cívica y Ética; Biología y Vida Saludable en las secundarias de jornada regular y de horario extendido, así como en las asignaturas de ciencias para las y los alumnos de bachillerato en las cuales recibirán materiales impresos, infografías, audiovisuales y recursos gráficos para reforzar las sesiones con las y los maestros frente a grupo.

Serán tres meses de atención, y créalo, no hubo ni habrá una estrategia así de sería contra la violencia, seguramente la misma deberá reforzarse, quizá atender otros reglones, seguramente en el trayecto se observarán otras necesidades, sin embargo, no hay duda que es en la escuela donde debe comenzar todo y, por fortuna, en el caso de Tamaulipas parece que ya se ha detectado…

INICIA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ASPIRANTES A NUEVOS ALUMNOS EN LA UAT… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reanuda este lunes 17 de abril sus actividades administrativas y al mismo tiempo inicia el proceso de admisión para el período escolar de otoño 2023 en todas las dependencias académicas de esta casa de estudios distribuidas en las zonas centro, norte y sur del estado.

Luego de concluir el periodo de asueto correspondiente a la temporada de primavera, el personal administrativo de la UAT reanudará sus actividades, y ahora la Rectoría y todas las dependencias académicas se preparan para el registro de aspirantes a ingresar al ciclo escolar de otoño que comprende de agosto a diciembre de 2023.

El proceso de admisión inicia a partir de este lunes 17 de abril para lo cual se invita a estudiantes que están próximos a egresar del nivel bachillerato a conocer la variada oferta académica compuesta por 82 programas educativos de nivel licenciatura y técnico superior que se ofrece a través de las unidades académicas y facultades de la UAT en las diferentes sedes universitarias en el estado.

La información de las carreras que se imparten se puede consultar mediante el ingreso al portal oficial www.uat.edu.mx e ir al apartado de “Oferta Académica”; en tanto que el registro de aspirantes al proceso de admisión estará abierto en el sitio web https://registroaspirantes.uat.edu.mx/ con acceso a través del portal oficial de la Universidad.

De igual manera, los aspirantes pueden comunicarse a través de las páginas oficiales y redes sociales de las escuelas, facultades y unidades académicas de la UAT, además de las redes sociales oficiales de la Universidad para brindar atención.

Cabe señalar que la administración del rector Guillermo Mendoza Cavazos implementó un nuevo modelo académico y educativo, dentro del cual se ha llevado a cabo una importante reforma curricular que ha derivado en nuevos planes de estudio que serán implementados en los programas educativos a partir del período escolar de otoño 2023.

