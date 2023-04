Por Agencias

El Manchester City eliminó este miércoles al Bayern Múnich en cuartos de final de la Champions League, tras empatar 1-1 en el Allianz Arena (3-0 en la ida), por lo que serán los ‘Citizens’ quienes se enfrenten al Real Madrid por un puesto en la final de la máxima competición europea.

Los ‘Sky Blues’ de Pep Guardiola no se amilanaron ante la grandeza del escenario ni del rival en un partido entretenido entre dos equipos en busca de la victoria.

Joshua Kimmich, de penal (83), igualó para el Bayern el gol del noruego Erling Haaland (57), quien se postula como la gran amenaza del club blanco.

Haaland dio un primer aviso plantándose solo ante el arquero suizo Yann Sommer tras un pase en profundidad (18). El central muniqués Dayot Upamecano cortó con falta siendo el último defensor y el árbitro no dudó en mostrar la tarjeta roja, pero tras la revisión en el VAR, la expulsión se anuló por fuera de lugar del goleador noruego.

En el minuto 35, Upamecano cometió penal por mano tras un disparo de Ilkay Gundogan, un jugador que ya marcó un gol al Bayern en la final de la Champions de 2013 cuando vestía los colores del Borussia Dortmund.

Haaland se dio prisa en agarrar el balón para ser él quien diese el golpe de gracia a la eliminatoria ante el equipo que le privó de tantos títulos en su etapa en Alemania defendiendo los colores del Borussia Dortmund y tanto lo pretendió antes de fichar por el City, pero el noruego envió su lanzamiento desde los once metros a la grada.

Sin embargo, los grandes goleadores no suelen desperdiciar muchas balas. En el minuto 57, el balón terminó en pies del noruego en una contra vertiginosa del City. Haaland no desaprovechó el inoportuno resbalón de Upamecano y solo ante Sommer dentro del área no perdonó para anotar su duodécimo gol en Champions esta temporada.

El gol fue la puntilla para el ánimo del Bayern, que tenía que marcar cuatro goles en media hora a un equipo que apenas concede tantos esta temporada. Aún así, un penal por mano revisada en el VAR sirvió para que Kimmich salvase a su equipo de la derrota (83).

El próximo rival del Manchester City en las semifinales de la Champions League será el Real Madrid, equipo que lo eliminó en la misma instancia la temporada pasa, así que para Pep Guardiola y sus pupilos, el duelo llega como una revancha soñada.