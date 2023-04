Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En el último año de la administración del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca se gastaron 107 millones de pesos a través de la Secretaria de Desarrollo Económico, un millón de pesos en viáticos para el extranjero, casi cuatro millones para gastos similares y da la impresión de que solo lo usaron para pasearse, para divertirse, pero no para favorecer a los tamaulipecos, para quien lo dude bien vale la pena que revise lo que ocurrió este lunes 24 de abril, la anterior administración fue exhibida en su totalidad por el embajador de la Unión Europea en México, Gautier Pignot, quien así se refirió de la promoción que se había hecho del Estado: “Hasta hoy no vemos a Tamaulipas, era invisible, no conocíamos prácticamente nada”.

El diplomático estuvo en palacio de Gobierno donde realizó una conferencia con la prensa en la que estuvo acompañado del gobernador del Estado Américo Villarreal y de la Secretaria de Desarrollo Económico, Ninfa Cantú Deandar.

Mencionó cosas buenas, por ejemplo, que a finales de junio de este año 19 embajadores de países europeos estarán en Tamaulipas precisamente para conocer sus ventajas competitivas, las condiciones para la inversión, temas que se pudieran desarrollar en conjunto y respondió con prontitud respecto si la seguridad en el Estado era un problema para ellos.

“Se habla mucho del tema de la seguridad, no solo en Tamaulipas, sino en otros Estados; lo que queremos, es conocer mejor la situación de primera mano, estamos acá y hemos visto los avances que hay y la situación muy tranquila en el sur, por ejemplo, y justamente mostrar que Tamaulipas es un Estado al que uno puede venir tranquilamente a invertir y a disfrutar”, dijo el diplomático europeo.

Al hablar, ante pregunta expresa, Américo Villarreal indicó que el propósito es fomentar o acrecentar la inversión de la Unión Europea en Tamaulipas y seguir alentando a través de una buena relación todo tipo de intercambio de oportunidades, pero se privilegiará que cada inversión tenga sentido social y de mayor beneficio para todos.

“Que en este tipo de relaciones, preservemos precisamente en nuestras riquezas naturales y les demos la protección necesaria, pero que sea también una oportunidad para el desarrollo y el bienestar social como lo hemos venido expresando frecuentemente”.

Los países europeos han invertido en Tamaulipas cerca de 5 mil 981 millones de dólares de 71 empresas, de 10 países, los que más invierten en la entidad son: España, Alemania, España, Países Bajos, Filandia, Italia Suecia, Bélgica, Dinamarca, Irlanda y Polonia, y Tamaulipas es el tercer estado que más exporta a la UE, siendo Matamoros y Altamira los municipios que tienen más actividad exportadora hacia territorio europeo.

Al escuchar de primera mano las versiones que tienen los europeos de Tamaulipas quedó claro que el anterior gobierno fue puro bloof en la materia de promoción al Estado, también se confirma que los dineros, como se ha documentado en el Fondo Tamaulipas, los saquearon, puras transas pues.

La verdad es que el trabajo deja beneficios a todos, la visita del embajador, por ejemplo, será un aliciente para la inversión de todo tipo, que un personaje de su calidad hable de un Tamaulipas seguro para la inversión, en paz y con condiciones de competir en todos los ámbitos es bueno más cuando en siete meses de administración ya se ha logrado lo que no hicieron los panistas en seis años de gobierno…

ABREN POSGRADOS EN VETERINARIA DE LA UAT…La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Dr. Norberto Treviño Zapata (FMVZ-UAT), tiene abierto el proceso de admisión de los programas de posgrado, cuya fecha límite para la recepción de solicitudes es el 23 de junio de 2023.

Los programas que se ofertan son la Especialidad en Reproducción Animal, la Maestría en Ciencias en Sanidad y Producción Animal y el Doctorado en Ciencias en Sanidad y Producción Animal. Estos posgrados tienen el reconocimiento del Sistema Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), lo cual permite que se ofrezcan becas a los estudiantes para que se dediquen totalmente a sus estudios.

Están dirigidos a egresados de carreras como Médico Veterinario Zootecnista, Ingeniero Agrónomo Zootecnista o Ingeniero Zootecnista, y están orientados a formar profesionales de alto nivel académico para desempeñarse en la empresa privada, en el sector gubernamental y en el sector académico o de investigación.

La meta es formar perfiles que desarrollen investigación original, básica o aplicada, y que en los contextos social, cultural, económico y científico generen conocimiento de frontera que contribuya a la solución de problemas en las áreas prioritarias y emergentes en la medicina veterinaria y producción animal.

En la convocatoria de posgrados, la FMVZ UAT anuncia también la apertura del Doctorado en Una Sola Salud, que es de reciente creación y está certificado por la Universidad de Arizona, Estados Unidos.

Este doctorado surge del interés por abordar y dar solución a problemas de salud pública de alto impacto, de manera integral y multidisciplinaria, principalmente en tres vertientes: salud humana, salud animal y salud ambiental.

Para mayores informes, los interesados pueden llamar a los teléfonos 834 103 3987 y 834 318 1800, extensión 2506, escribir al correo electrónico [email protected] o visitar la página de Facebook de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la FMVZ UAT.

