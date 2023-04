Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La alineación del Congreso con el Ejecutivo Estatal es calve para la gobernabilidad en Tamaulipas. Y no basta con tener la mayoría simple que permite asegurar la Junta de Coordinación Política.

El tema central es asegurar la mayoría calificada (24 de 36 legisladores) para quitar los amarres que dejó la administración anterior con el propósito de causarle problemas al Gobierno de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Si bien el mandatario no detiene su labor y trae el respaldo de la mayoría de los tamaulipecos, no dejan de ser peñascos en los zapatos lo que dejó la gestión cabecista en el Poder Judicial, la Fiscalía General y la llamada Anticorrupción y ni qué decir de la Auditoria Superior del Estado en donde despachan personajes afines al ex gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Ahí y en otros entes hace falta que se den los ajustes necesarios para evitar que haya sesgos de carácter político en perjuicio de los tamaulipecos y a favor de la causa retorcida que trae CABEZA DE VACA y el grupúsculo que lo respalda.

Por ello tendrá que haber un nuevo reacomodo en el Congreso para que no se pongan trabas a la transformación que, por mandato popular, debe darse.

Entre los movimientos que están por realizarse está la presentación y aprobación de una iniciativa para que los y las diputadas “independientes” se agrupen y tengan representación en la Junta de Coordinación Política.

Implica que más panistas podrían rebasar por la derecha a los diputados cabecistas que mantiene control de su grupo parlamentario.

Malas noticias para los empleados de GARCÍA CABEZA DE VACA, entiéndase LUIS CANTÚ GALVÁN, FÉLIX GARCÍA AGUIAR, IMELDA SANMIGUEL SÁNCHEZ y varios “fundamentalistas” más.

El descontón está en la antesala de darse porque, trascendió, legisladores de Acción Nacional se hartaron de que sus disque guías les quieran imponer directrices que no corresponden a lo que demandan sus representados.

Lo que está por venir causará estragos en la cúpula panista y pondrá en su lugar al perverso de GARCÍA CABEZA DE VACA.

En el plano interno, en cuanto a la bancada de Morena en la 65 Legislatura, es frecuente que se cuestione el liderazgo de la diputada ÚRSULA SALAZAR MOJICA.

Se le critica su falta de experiencia en el manejo político en general y el de la fracción morenista, en particular.

Lo que se comenta es que la tampiqueña es prepotente en el trato a sus compañeros de partido pese a que son pares.

Pero además, SALAZAR MOJICA anda “encuerdada” debido a que trae la obsesión de ser candidata a la presidencia municipal de Tampico, en los comicios del 2024.

La mujer se distrae de cumplir sus labores no solo por la falta de pericia y cualidades de negociadora sino por la vulgar ambición de pretender saltar de un cargo a otro utilizando recursos públicos, así se trate de un delito.

Se sabe que la diputada trae un programa de proselitismo en Ciudad y Puerto, en donde manda organizar eventos para tener presencia en las bases y en lo mediático.

En ese sentido, es común verla en su roce con los ciudadanos con el propósito de vender la idea de que le están pidiendo que sea la candidata a la alcaldía.

Se dice que ÚRSULA contrató un equipo para que le construyan su imagen, entre éstos fotógrafos que le hacen tomas desde diversos ángulos a fin de captar la naturalidad de su “liderazgo”.

Parece que la representante popular no entiende el significado de los mensajes emitidos por el Presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, al subrayar que el actuar de los morenistas debe ajustarse al interés común y no a la ambición personal.

Es decir, la diputada anda faroleándose y haciendo politiquería en lugar de darle prioridad al impulso de la Cuarta Transformación (4T).

Lo que se dice es que la tampiqueña obedece a la línea que le da el diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, el cual tampoco es modelo a seguir.

A propósito, al oriundo de Madero, que le echa ojos a la alcaldía, se le vio durante el informe del Rector de la UAT, GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS.

Erasmo fue colocado en primera fila y por más que trató de llamar la atención pasó desapercibido.

Se vale entender las señales…Los movimientos actorales para jalar reflectores y el agandalle de antaño ya no son tan efectivos en la actualidad.

AL CIERRE

Este martes se hará la presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028 por parte del Gobernador, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Será en el Teatro Amalia González Caballero de Castillo León, del Centro Cultural Tamaulipas, en donde se llevará a cabo el evento, en punto de las 12:00 horas.

Cabe señalar que, en varias ocasiones, el Jefe del Ejecutivo estatal ha referido que el documento es el resultado de una amplia consulta a los ciudadanos que hicieron diversas propuestas, las cuales quedaron plasmadas en el Plan.

De modo que lo que se dará a conocer es un producto que nace de la participación plural de una sociedad colaborativa.

Hay expectativa por enterarse de la manera en que trazo la ruta de un Gobierno diferente que pone en el centro de su acción a los pobres.

Así se cumple con la legalidad y la transparencia, que dicho sea de paso, brilló por su ausencia en el pasado sexenio.