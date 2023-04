Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas El incremento directo al salario de los maestros debería ser de entre un 5 y un 7 por ciento, que sumado al resto de las prestaciones rebasaría el 10 por ciento en total, consideró Miguel Ángel Tovar Tapia.

El presidente de la Sociedad Estatal de Maestros y Padres de Familia aseguró que los anuncios al aumento salarial del magisterio siempre son engañosos, pues nunca se da a conocer el incremento real, y siempre se da a conocer de manera general y no desglosado.

“Esperemos que este incremento sea digno, cuando menos directo al salario debería ser de entre 5 y el 7 por ciento independientemente de lo que son las prestaciones”.

Explicó que el año pasado, al igual que los anteriores, se dio a conocer el incremento general pero no el desglose de las prestaciones, por lo que al final el incremento real viene quedando entre un 2.3 a un 2.5 por ciento; es decir, siempre quedan a deber al magisterio.

“El año pasado quedaron a deber, pero siempre ha sido así, es imposible que exista un incremento real en una negociación sustanciosa para el magisterio, aclaremos, no para las instituciones. Entonces siempre nos venden que el incremento es del 7 u 8 por ciento y muchos se confunden con ese porcentaje, pero lo que no dicen en lo particular es el desglose de prestaciones y al final viene quedando 2.3 o 2.5, pero siempre dan la cifra acumulada en la suma”.

Sobre el aumento salarial que cada año se concede al sector educativo, es necesario precisar que actualmente la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) se encuentran en mesas de negociación.

Dicho aumento salarial y prestacional tradicionalmente se da a conocer el 15 de mayo, fecha en que se celebra el Día del Maestro y que en este 2023 no será la excepción.