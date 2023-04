Por Agencias

De cara a la parte final de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador prepara un nuevo libro, el último que escribirá sobre temas políticos, y en el que hará recomendaciones a futuro para los siguientes gobiernos, entre ellas, la compra de un banco por parte del Estado, ya que representa ahorros.

Además, recomendó a quién ocupe la Presidencia que pongan en marcha una reforma al Poder Judicial, ya que “ahí hay un problema”, pero dijo que se trata de la reforma más complicada.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, apuntó que ya comenzó a definir el esquema y el método de su próximo libro.

Después de escribir A la Mitad de Camino en el que narra lo que realizó en los primeros tres años de su sexenio, en el siguiente, “que va a ser el último, ya no voy a escribir más sobre política, además porque me voy a jubilar, tendría que ser la otra mitad del gobierno, pero no, ya decidí, porque no hay texto sin contexto, y como es el fin de un proceso en mi caso (…) vendrán las nuevas generaciones, pero como yo sí ya termino, voy a escribir un repaso nuevo desde que empecé, pensando en los jóvenes”.

En su texto, además de explicar qué es el humanismo mexicano, “voy también a dejar algunas recomendaciones para el futuro, ya lo pensé, porque por ejemplo, no me dio tiempo y no hubiese estado mal el que el gobierno hubiese adquirido un banco grande, por ejemplo esto de Banamex que están vendiendo. Yo ya no quise por el tiempo, pero ¿por qué el gobierno no tiene su banco, por qué tenemos que pagar tanto de comisiones?”.

Detalló que, por ejemplo, los bancos cobran comisiones al gobierno en el proceso de cobro de impuestos, pago de nóminas o envíos de remesas. “Tan es negocio que el año pasado los bancos obtuvieron utilidades por 240 mil millones de pesos”.

El caso del Banco del Bienestar, aseveró, tiene otra función ya que es para dispersar los recursos de programas del Bienestar. “Si al banco le meteremos más servicios no tendría la capacidad”.

Recordó que anteriormente existía una aseguradora federal que fue privatizada, mientras que ahora se deben pagar miles de millones de pesos para asegurar edificios públicos, aeropuertos o infraestructura federal.

Asimismo, en otros países los gobiernos tienen un banco, “pero aquí no, aquí acabaron con todo”. No se trata de que el Estado asfixie la iniciativa de particulares, «pero tampoco se trata de que el Estado incumpla con su responsabilidad social”, agregó.

De igual forma, señaló: “Decirle a quien vaya a quedar, recomendarle (…) mira, no te olvides de reformar el Poder Judicial, no te olvides de ayudar a que se lleve a cabo una reforma al poder judicial porque ahí hay un problema”.

Como ejemplo de dichos problemas, lamentó que un tribunal federal ordenó reponer uno de los procesos que se siguen en contra del secuestrador Daniel Arizmendi. “Están queriendo darle libertad al mochaorejas, y lo que hicieron cuando están juzgando a García Luna, el mismo día están liberando las cuentas de su esposa que se tenían congeladas”, cuestionó el mandatario.