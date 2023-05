Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El viernes de la semana que terminó se desató la violencia en la zona fronteriza, le siguieron sábado y domingo con eventos de ese tipo, hubo ataques a instalaciones de seguridad pública, a elementos de seguridad, pero sobre todo se registraron enfrentamientos entre civiles armados y bloqueos que inquietaron a la gente, principalmente en San Fernando, Reynosa y Matamoros.

Los boletines de la Secretaria de Seguridad Pública afirman que este domingo se reestableció la paz y el libre tránsito en todos esos municipios, que se activó un código rojo, que abatieron civiles, aseguraron armas y vehículos, que detuvieron gente para eliminar bloqueos, entre otras cosas.

Por supuesto, las redes sociales, sobre todo los seguidores del exgobernador y él mismo, afirmaron que crecía la violencia, que se había perdido todo lo que habían logrado y varias locuras más, le digo locuras porque en realidad siempre hemos vivido lo mismo, ni modo que se nos olvide el día que entraron sicarios, ahí mismo en Reynosa, matando civiles, a cuantos se encontraban en las calles y eso fue por lo menos en tres colonias de ese municipio, aquel negro día hablaron de más de 15 muertos.

Pero bueno, no es ningún consuelo decir que en el pasado ocurrían cosas peores, a lo que vamos es a dos cosas, primero a mostrar el cinismo de los que no quieren irse, de los Cabeza de Vaca que no permitían que se publicara algo de violencia el sexenio pasado y con eso pretendían controlar todo, de quienes ponían el grito en el cielo cuando un opositor decía algo sobre el tema argumentando que eso no se debía politizar, pero ahora hacen lo mismo como una de ellas y; dos, sobre todo, vamos a preguntarnos con seriedad, ¿Es malo el escándalo que se hace con el tema de inseguridad?, todo es relativo, mire.

El alentar de que regresa la violencia lejos de molestarnos debe beneficiarnos porque la visibiliza, seguramente en México observarán los datos y se podrán enterar que las cosas no se hicieron bien en el gobierno pasado, que todo fue simulación, que todos los problemas heredados han sido y serán imposibles de atacar si no hay voluntad de parte de la federación que es la responsable de combatir una parte de los delitos que preocupan en este momento a los tamaulipecos.

La responsabilidad del gobierno federal (de los anteriores principalmente, Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto) en los problemas que atravesamos crece si se analiza las formas como se cometen los delitos del fuero común, las armas que se utilizan, los móviles de estos, entre muchas otras cosas.

Entonces, lo ideal es que el gobierno federal vea y atienda el clamor de la gente, que alguien le hable al presidente en el sentido de que nuestro Estado es más víctima de sus circunstancias y las indolencias del pasado que culpa de su pueblo que en su inmensa mayoría demuestra que es trabajador y echado para adelante.

Se trata pues, de que el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, Senadores y Diputados federales, comprendan que ciudades como Reynosa, Matamoros, San Fernando y otras, requieren más apoyo económico y de programas de prevención del delito, que necesitan más inversión para atender a los migrantes que todos los días llegan en busca de mejores condiciones de vida, que es legítima su aspiración pero desestabilizan el crecimiento natural de la región porque demandan servicios, vivienda, seguridad, escuelas, salud y más cosas.

Exacto, la condición de Estado fronterizo nos hace más codiciados por miles de personas, buenas y malas, y nomás por esa razón deberíamos recibir mejor trato federal y no el ninguneo que tuvimos en el pasado y que en el presente todavía nos debería ir mejor si tomamos en cuenta que somos la región que aporta de manera más importante a la federación.

Duele ver que un municipio de Tamaulipas, una sola colonia de esta bendita tierra, llame tanto la atención por la violencia, la inseguridad, pero el negarlo, como en el pasado, como en los gobiernos de Egidio, de Cabeza de Vaca en lo local y de Felipe y Peña Nieto en lo federal, no resolvió nada, es más, agravó el problema porque al maquillar cifras o callarlas nos quitó la posibilidad de que se orientaran programas, inversiones y recursos para tratar de remediar la violencia que siguió creciendo hasta llegar a los niveles que ahora se viven.

Hay inseguridad, es algo que con declaraciones o no declaraciones, no puede negarse, ahora lo que sigue es que el gobierno federal, el estatal y los municipios se pongan más de acuerdo en cómo atacar esos delitos en beneficio de todos, existen condiciones diferentes y eso, más que se sepa lo que piensa la gente, lo que ocurre en la materia, es más bueno que malo para que ahora si se puedan atacar los problemas de forma real, no simulando, no haciéndonos creer que no pasa nada cuando en las redes la constante es que se estaba calentando la plaza y que no podía terminar diferente a lo que vemos…

HAY ACCIÓN… ahora, algo que nos debe dar cierta tranquilidad es que se ha visto acción del gobierno estatal, que lejos de callar la situación se han emitido hasta boletines oficiales al respecto, que han señalado lo que pasa.

Eso, precisamente, es lo que no se veía en las administraciones pasadas que no decían nada ni siquiera cuando se les mostraban los videos de las acciones del crimen.

Más allá de lo que vayan a tardar los resultados todos tenemos que tener la certeza de que los enfrentamientos son algo entre delincuentes que no se puede prevenir, digo, ni modo que alguien vaya a pedirles que se porten bien, pero lo que si se puede hacer es actuar, reaccionar rápido y, por los resultados de este fin de semana, parece que así se logró hacer…

FESTEJA UAT A LOS NIÑOS… En el marco de la celebración de este 30 de abril día del niño y la niña, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo el Festival Infantil Universitario en el cual estudiantes y trabajadores de la institución hicieron entrega de juguetes y llevaron momentos de recreación y esparcimiento en la Primaria “Dr. Rodolfo Torre Cantú” ubicada en la colonia Marte. R. Gómez de Cd. Victoria.

El festival fue organizado por la Secretaría de Gestión Escolar de la UAT mediante la Dirección de Participación Estudiantil como parte del programa “Manos Universitarias”, cuyo objetivo es que, la comunidad de la casa de estudios se involucre de manera voluntaria en actividades en beneficio de los sectores más vulnerables, fomentando así los valores y la participación social.

Durante el festival, la Lic. Marlen Pérez Sánchez directora de Participación Estudiantil dio a conocer que este evento es resultado de las actividades realizadas por las dependencias de la UAT, mediante la campaña de Donación de Juguetes 2023 «Donando un juguete, haces feliz a un corazón”, que impulsa el rector C.P. Guillermo Mendoza Cavazos.

Agradeció la participación altruista y voluntaria de toda la comunidad estudiantil, docente y trabajadora de la Universidad en las diversas actividades que se realizan en beneficio de la niñez, la comunidad y la población más vulnerable en Tamaulipas.

De igual manera, reafirmó el compromiso institucional de estrechar lazos con la sociedad mediante la responsabilidad social, fomentando los valores de la generosidad y la donación de manera voluntaria con los diversos sectores de la sociedad.

Por su parte, la Mtra. Bertha Alicia Cervantes Trejo, directora de la escuela primeria “Dr. Rodolfo Torre Cantú” agradeció a la comunidad de la UAT el apoyo que brinda a la niñez de escasos recursos, en especial por hacer sonreír a los 215 pequeñines que integran esta escuela de la capital tamaulipeca.

Como parte de programa que comprendió este festival, se ofrecieron espectáculos infantiles, concursos, dulces, pastel y mucha diversión mediante recorridos musicales con la batucada universitaria, shows de muñequitas y botargas, exhibición de lucha libre y dinámicas de juegos y bailes.

