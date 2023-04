Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Caso curioso el del senador panista de minoría, Ismael García Cabeza de Vaca, cuando le quitaron los guardias de seguridad al ex gobernador Eugenio Hernández Flores, nada señaló. Igual nada dijo en protesta cuando la inseguridad fue la constante en el sexenio cabecista. Ahora en cambio el senador García Cabeza de Vaca sale de inmediato a escena y utiliza su cargo para expresar su enojo con una iniciativa de diputados tamaulipecos que buscan retirarle los 56 elementos de seguridad -con cargo al presupuesto de Tamaulipas- a su hermano el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Tales efectivos de seguridad le cuestan a Tamaulipas un millón 100 mil pesos cada mes.

En tono amenazante, Ismael García acusa a las dirigentes del PAN en Reynosa y el puerto de Tampico, Danya Silvia Arely Aguilar y Nora Gómez González y a las también diputadas panistas Sandra Luz García Guajardo y Linda González Zúñiga de «operar acciones” contra el ex gobernador Cabeza.

Argumenta que el actual Gobierno de Tamaulipas tiene la responsabilidad de darle seguridad a todos los tamaulipecos, incluido su hermano. Lo que no dice es que el exgobernador no está en Tamaulipas y que ni siquiera, como lo señala el protocolo tuvo la cortesía de apersonarse en la toma de protesta del Dr. Américo Villarreal. Es más nunca tuvo la humildad, Francisco G. Cabeza de Vaca de reconocer el triunfo en las urnas del Dr. Villarreal. Ello, como en su momento y su caso si tuvo esta conducta democrática, seis años antes, el candidato perdedor licenciado Baltasar Hinojosa Ochoa.

En su declaración, indignado el senador Ismael G. Cabeza de Vaca dijo que la vida de su hermano y su familia, están en riesgo porque el Congreso de Tamaulipas dio entrada a una iniciativa que pretender revertir que el exgobernador tenga escoltas, vehículos blindados y armas con cargo al presupuesto del Estado, y por tiempo indefinido.

Visto está que al senador Ismael G. Cabeza de Vaca se le olvida que el mismo Francisco G. Cabeza de Vaca, en el arranque de su sexenio, retiró los escoltas a los exgobernadores, reformando la legislación que les otorgaba ese derecho. Quiere para su hermano el trato que su hermano no dio a los exgobernadores. Mira Nomás.

Es tal el malestar del senador Ismael que señaló que Tamaulipas es ahora «territorio controlado por el crimen organizado».

Muy indignado dijo: «Hoy les digo que los hago responsables a todos de lo que le pueda suceder al exgobernador del estado de Tamaulipas».

Total que los García Cabeza de Vaca dejaron de ejercer el control total de Tamaulipas hace casi siete meses y creen que todavía pueden hacer y deshacer. A ver, si el señor Francisco García Cabeza de Vaca hizo tan buen gobierno, ¿por qué ya no se le ha visto en las playas de La Pesca, en la playa de Miramar, en el centro de Cd. Victoria, y ni siquiera en su querida Reynosa? Quieren los hermanos recibir el trato y protección que ellos no dieron a los exgobernadores. No la chiflen que es cantada.

2.- Decidida a ser una institución educativa de vanguardia, la Universidad Autónoma de Tamaulipas promueve posgrados enfocados en la solución a la problematica del medio ambiente y el manejo sustentable de los recursos naturales.

Así, abierto está abierto el proceso de inscripciones para la Maestría en Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y para el Doctorado en Ecología y Manejo de Recursos Naturales. Vale decir que la Coordinadora de Posgrado del Instituto de Ecología de la UAT, Dra. Sandra Mora Ravelo dijo que las inscripciones estarán abiertas hasta el 17 de julio, estando dirigidos estos estudios a los profesionistas de biología, agronomía, veterinaria y disciplinas afines.

3.- En el tema del Día del Niño, les compartimos que el Capitulo estudiantil de Ingeniería Civil y el Consejo EXATEC Victoria (Tecnológico de Cd. Victoria) están convocando a la recaudación de juguetes para el Día del Niño, recaudación que termina este viernes 28 de abril. Es decir aun hay oportunidad de ayudar a esta noble causa.

Se estarán recibiendo los juguetes en el Laboratorio de Ing. Civil en el Tecnológico de Cd. Victoria, en un horario de 10 am a 5 pm. Salió al aire. NOS VEMOS.

[email protected]