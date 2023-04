Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Después de que la semana pasada un juez laboral declaró inexistente la huelga en la maquiladora Kemet de Victoria, el equipo jurídico del sindicato interpuso un amparo en contra de esa decisión.

La secretaria general del sindicato de maquiladoras en Victoria, María Dolores Zúñiga Vázquez dejó aclaró que aunque los trabajadores fueron obligados a regresar a trabajar, de ninguna manera están conformes y no aceptarán el 4 por ciento de incremento salarial que ofrece la empresa.

“Ahorita vine al Tribunal a recoger los documentos, porque lo que sigue es el amparo, vamos a ampararnos sobre la resolución que declaró inexistente la huelga. Desconozco más detalles, porque mi abogado es el que está al frente de ese proceso y él tiene toda la información”.

Destacó también que no ha tenido comunicación con los gerentes o representantes de la empresa, menos con el apoderado legal, que hace unos días les dijo a los trabajadores que ahora la empresa tendrá el trato y el diálogo directo con ellos y no con el sindicato.

Dolores Zúñiga dijo que no tiene problema por el hecho de que la quieran hacer a un lado, pero dejó advirtió que la que firma del contrato colectivo de trabajo es de ella y necesariamente la empresa tiene que darle ese reconocimiento como representante sindical.

“Pueden tener el trato directo con ellos, pueden hacerlo, pero la que firma el contrato soy yo; la empresa tal vez busca convencerlos diciendo que no hay dinero y por eso no les pueden aumentar”.

Por, último, la dirigente sindical indicó que hay paz laboral en la Kemet pero no conformidad, ya que es una injusticia que les hayan declarado ilegal su derecho a huelga y también lo es el poco aumento al salario que les quieren dar.

“Ahorita están trabajando normal mente; yo me comunico con ellos en los grupos de Whats App, personalmente no he podido porque ando con estos trámites, pero la comunicación no se pierde y seguimos en la lucha”.