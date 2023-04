Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En las siguientes horas la Cámara Federal estará aprobando reducir de 21 a 18 años la edad mínima para ser diputado federal o local ¿está usted de acuerdo?.

La reforma a la Carta Magna autoriza también los 25 años para ocupar una secretaría del gabinete federal. El tope mínimo ahora es de 30.

Hay opiniones divididas por aquello de ¿qué experiencia política y legislativa puede tener un polluelo que está terminando su bachillerato?, ¿ir a levantar el dedo?, ¿a calentar el asiento? Si de 21 hacen cada barbaridad ¿qué se puede esperar de aquéllos?.

Para los defensores es correcto homologar la edad ciudadana, aunque sea de 18 añitos, con los requisitos de elegibilidad para diputaciones, senadurías, presidencias municipales y gubernaturas. Derecho a votar y ser votado.

No en gubernaturas pero va porque va en congresos federal y estatales. El dictamen, aprobado en comisiones, estaba sujeto a la sesión de este martes.

Las legislaturas locales, que incluyen a Tamaulipas, tendrán 180 días -seis meses- para modificar la reglamentación, sin embargo no podrá llevar imberbes en la elección del 2024.

Claramente dice la Constitución que las reformas, para entrar en vigor, necesitan ser aprobadas por lo menos con un año de anticipación a los comicios, que son en junio. Para el 2027 no hay vuelta de hoja.

A nivel Tamaulipas lo había propuesto en 2021 la entonces diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Pimentel Ramírez, con el mismo argumento de la edad para votar. Los panistas, dueños entonces de la cancha y el balón, no le hicieron caso.

Ahora mismo pueden acceder a las alcaldías aquellas personas -varones o hembras- que tengan 21 cumplidos al día de la elección ¿qué podemos esperar de ellos? Si los viejos hacen sus regazones.

Y nos fuimos de gane porque en comisiones (congreso federal) rechazaron la edad mínima de 18 para senadores y 25 para gobernadores. Se les hicieron muy verdes los polluelos para cumplir tan delicada función.

La experiencia nos dice que, de los constitucionales, el Gobernador más joven que registra la historia del Nuevo Santander es Hugo Pedro González Lugo. Llegó a los 38 y, resultado de sus errores y omisiones, fue despedido tres años después mediante la desaparición de poderes.

Tomás Yarrington tenía 41 cuando llegó a Palacio. Está preso en los Estados Unidos y, cuando cumpla condena allá, lo mandarán a este México Lindo.

Nos quedamos como estamos. Los viejos como Praxedis Balboa Gojon, Emilio Martínez Manautou y Américo Villarreal Guerra, son los que han dejado más historias positivas ¿estamos de acuerdo?.

Con mucha razón hay países en que exigen media centena de años para ser presidente o gobernadores, como Guatemala e Italia.

Pues bien, hasta 2027 diputados, regidores y síndicos de 18 años ¿también alcaldes?. Bien dicen que el Diablo sabe más por viejo que por Diablo.

Por cierto, ya que hablamos de “rugidores”, este miércoles el Congreso del Estado discutirá en comisiones si aprueba elevar de 1.5 a 3.0 por ciento la votación mínima de un partido para tener derecho a regidurías de representación proporcional, esas que no cuestan y se cobra lo mismo.

Es una iniciativa del entonces pastor panista, Félix Fernando García, presentada el 30 de junio del 2022, por lo cual es de esperar que la bancada celeste le de pa’delante a las reformas a la Constitución Estatal y Ley Electoral.

Y están en lo cierto. No es posible que existan regidores “libres” porque el partido que los postuló perdió el registro por no cosechar el 3 por ciento de la votación. Momento de darle congruencia al tema aunque los “chiquillos” no tengan representación.

El Gobernador Américo Villarreal confirmó ese martes a su arribo a Palacio de Gobierno que, pese a las precipitaciones que se registran a lo largo y ancho de Tamaulipas, continuará el bombardeo de nubes para estimular las lluvias que no han sido suficientes para aliviar estragos causados por la sequía.

Desde el 24 de marzo se han dado cinco vuelos en coordinación con el gobierno federal. Tamaulipas pone el avión, piloto y gasolina, y la Comisión de Zonas Áridas los químicos.

Otra buena noticia que dio AVA es el “amarre” de dinero federal para iniciar en 2024 la construcción de la segunda línea del acueducto Vicente Guerrero. Con el apoyo del diputado Erasmo González Robledo, presidente la Comisión de Presupuesto del Congreso, la Secretaría de Hacienda asignará recursos suficientes para arrancar.

Por la mañana en la reunión de la Mesa de Seguridad, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública informó a los presentes que esta tierra está entre las diez entidades más seguras del país, con una tasa de 83.5 presuntos delitos por cada cien mil habitantes, muy lejos de la media nacional que es del 128.6, a febrero.

En comparación con Nuevo León, éste ocupa el lugar 18 del ranking nacional con tasa de 132.9 delitos por cada cien mil habitantes. Nada que presumir para Don Samuel García, el gobernador neoleonés.

Por el campus de la UAT, una buena noticia es que abrió inscripciones para cursar la Maestría en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, la primera en su tipo, esto en la Unidad Reynosa Rodhe, en el propósito de formar investigadores altamente calificados y capaces de aportar conocimientos innovadores en el avance científico y tecnológico.