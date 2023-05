Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En menos de un año y medio la tarifa por consumo mínimo de agua en Ciudad Victoria aumentó varias veces, en total suma más de 55 pesos el incremento que nadie sabe cómo ni por qué se autorizó ya que desde aquellas fechas más del 70 por ciento de las colonias, si no es que más, tienen problemas de suministro del vital líquido.

Pagar más por agua golpeó los bolsillos de los más pobres, de eso no hay duda, son los que no tienen forma de gastar el vital líquido al carecer de coches que lavar o amplios jardines para regar como sucede en algunas casas de ricos inconscientes, pero de todas formas deben cubrir el mínimo de 150 pesos, por el contrario, se favoreció a los ricos y a la clase media a quienes en el pasado, no a todos, algunas veces tramposamente se les quitaron o no se les repusieron después de averías los medidores para de esa manera evitar cobrarles lo que realmente gastaban, lo hacían por amiguismo, por influyentismo.

Es claro que para subir la tarifa se tuvo que solicitar por el presidente municipal Eduardo Gattas y su Comapa dicho proceso al Congreso, acertó, nuestros representantes populares también nos asestaron la cuchillada trapera, su odio a los más pobres lo reflejaron de la forma más vil, pegando en el bolsillo de los que menos tienen, quitando la comida de la boca a quienes a veces ni siquiera cuentan con dinero suficiente para alimentarse dos o tres veces al día como se recomienda, a veces ni una.

Lo más deshonesto de los legisladores es que luego del golpe al bolsillo de los más pobres no tienen vergüenza alguna ni el pudor para exigir que por lo menos sea un servicio de calidad, en cantidad digna para todos.

Claro, lo más decente en este momento es que el Congreso de reversa a esos aumentos injustificados, le insisto, porque el servicio no es de calidad ni en la cantidad que demanda el pueblo, es decir, porque no se sabe lo que hacen con todo el dinero extra que les está entrando, ya está visto que no lo usan para comprar químicos y limpiar el agua, es más, hasta existe la sospecha de que alguien se queda con el recurso ya que hace unos meses suspendieron el suministro de agua en toda la ciudad con el pretexto de que limpiarían las tomas de agua y el líquido que sale de las llaves los delata.

Pero bueno, si les urge mucho el dinero a diputados, al Alcalde ya la Comapa y no se quieren retractar de sus golpes a los bolsillos de los victorenses, pues que surjan las ideas para compensarnos, por ejemplo, se antoja que el pueblo pague ese mismo consumo pero proporcionalmente a lo que recibe, si solo es una hora la que tiene agua en el grifo de las 24 del día pues que se hagan las operaciones suficientes y en justicia pague esa parte, si solo son cinco o 10 días al mes pues igual que se calcule la tarifa a pagar, ya si los legisladores realmente quieren apoyar al pueblo pues no solamente pueden hacer lo anterior sino obligar al organismo de agua a indemnizar a los afectados por aguas negras en las fugas que se presentan todos los días y con mayor número cuando llueve o, como hoy, que se le resarza el daño a quienes reciben aguas puercas en sus llaves, eso por lo menos…

GESTIONA GOBERNADOR MÁS LANA EN MÉXICO… En una fructífera gira de trabajo de dos días en la ciudad de México, el gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya sostiene reuniones con secretarios de Estado y con directores generales de diferentes dependencias para gestionar y aterrizar diferentes programas en favor de las y los tamaulipecos.

En el primer día de la gira, se reunió con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, donde se analizó el avance de las diferentes obras hospitalarias contempladas en el Plan de Apoyo para Tamaulipas y se trató el tema de la cobertura de los servicios de salud y del abasto de medicamentos.

En Palacio Nacional, el gobernador se reunió con Carlos Torres Rosas, coordinador general de los Programas Federales para el Desarrollo, programas que llegan a los hogares tamaulipecos, lo cual es muestra del fortalecimiento de la relación con la Federación.

También dialogó con el director general del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), Carlos Martínez Velázquez y anunció la firma de un convenio en materia de vivienda y financiamientos.

Mientras que hoy martes, por cierto, en el día de su cumpleaños, el gobernador continuó con su agenda de trabajo y preocupado por la problemática de los productores Tamaulipas, dialogó con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos, a quién le planteó las necesidades y apoyos que requieren, logrando buenos acuerdos que dará a conocer en breve.

Además hubo reuniones con el director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz y el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes e Infraestructura, Jorge Nuño Lara para ver los proyectos en materia energética y en infraestructura carretera planteados para Tamaulipas y que representan un fuerte impulso económico.

“Voy a trabajar todos los días de mis años, todos los minutos de mis horas y todos los segundos de mi vida, por Tamaulipas”, repite el gobernador Américo Villarreal y hoy en el día de su onomástico, no ha sido la excepción, al trabajar buscando apoyar a las y los tamaulipecos.

AMPLÍA UAT ATENCIÓN A HIJOS DE ESTUDIANTES… Con el objetivo de brindar las herramientas necesarias para la formación integral de los hijos de estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el Círculo de Desarrollo Infantil amplió el grado educativo a nivel preescolar para las niñas y niños que conforman su matrícula.

La Mtra. Claudia Cedillo de los Santos, directora de la estancia infantil universitaria en el Campus Victoria, mencionó que en este periodo escolar se entregará la primera generación de alumnos que pasan directamente al nivel primaria, con los conocimientos y aprendizajes adquiridos en las horas correspondientes a la etapa preescolar.

“Ya obtuvimos nuestra incorporación a la Secretaría de Educación, ya somos pertenecientes a una zona escolar, ya tenemos una clave escolar y esto nos da la apertura a poder atender niños de mayor rango de edad. Ya tenemos niños hasta 5 años 11 meses que pasan directo a la primaria”, comentó.

Asimismo, la Mtra. Cedillo de los Santos se refirió a la apertura de este espacio para los infantes desde los 45 días de nacidos, reforma que beneficia al alumnado de la máxima casa de estudios, ya que le permite continuar con el calendario escolar sin interrupciones.

La directora del plantel subrayó el interés de la C. P. Imelda Sustaita de Mendoza por que, a través de los programas de UAT U-NIDO, se fortalezcan este tipo de apoyos en beneficio de estudiantes que son padres o madres, quienes cuentan en la UAT con este importante servicio para el cuidado de sus hijos.

En ese contexto, informó que la institución amplió el beneficio para sus estudiantes de preparatoria y posgrado igualmente de manera gratuita, y que, como parte de las iniciativas de UAT U-NIDO en beneficio de los centros infantiles de esta Universidad, se ha dispuesto un espacio físico para aquellas madres que tengan la necesidad de brindar lactancia exclusiva, coadyuvando con ello al desarrollo del alumno y el infante.

Por último, en cuanto a infraestructura, dijo que el Círculo de Desarrollo Infantil ha dispuesto nuevos espacios físicos que facilitan el ingreso de los menores, además de ser visualmente más atractivo y seguro para los padres y madres de familia.

Cabe hacer mención que la Universidad Autónoma de Tamaulipas cuenta con dos Círculos de Desarrollo Infantil, uno en Ciudad Victoria y otro en el Centro Universitario Sur (Campus Tampico), para brindarles de manera gratuita a sus estudiantes el cuidado de sus hijos durante el horario de clases.

