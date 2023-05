Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Poco o casi nada se hace para salir de la crisis porque a políticos y secuaces no les conviene, al contrario, en su afán de ganar adeptos le abonan a la flojera y permiten megapuentes como el que recién terminamos más el que se aproxima por el 5 de Mayo, llegará el Día de la Madre, luego el Día del Maestro y cerraremos con el del día del estudiante y así, entre descanso y descanso, todos felices.

Tan felices que se celebra el Día del Trabajo en las peores condiciones para millones de mexicanos, no solo para los desempleados, también para quienes tienen un empleo porque están empobrecidos, con un salario que ni siquiera les permite comer tres veces al día, llevar a sus hijos a la escuela, curar a los suyos cuando surge una emergencia, ya ni piense en un auto o por lo menos la bicicleta, cuando mucho alcanza para los pasajes.

A veces da la impresión de que nadie se entera que no hay otra forma de salir de las crisis que el trabajo y que estos megapuentes son un golpe más a los proyectos de crecimiento del país, digo, si es que existen.

Lo extraño es que son pocos los que se quejan, al contrario, los maestros, que se supone son la clase media pensante, son los primeros en aplaudirlos, en tomarse sus días sin darse cuenta de qué, como en aquellos años, los siguen comprando con migajas.

Los empresarios felices de la vida, piensan que sus ventas subirán y subirán como la espuma al tener más gente en la calle y, lo peor, quienes necesitamos trabajar para salir adelante nos quedamos maravillados por un puente más, por otros tres o cuatro días sin acudir a laborar y nos agrada más cuando se pegan con el sábado y domingo.

Ese es el error, este tipo de descansos se pagan caro en un mundo globalizado donde la productividad es sinónimo de progreso y en México no se pueden tener estos lujos, no podemos vivir como ricos, como si estuviéramos en un país de primer mundo cuando la pobreza campea por todos lados.

Es cierto, esta clase de puentes sirven como un bálsamo para la población que se cansa de tanta violencia, inseguridad, y de trabajar sin ver resultados en la economía de su familia, son un respiro para todos aquellos que salen muy temprano de su casa en busca del sustento y ven que no les alcanza más que para tortilla, frijoles y chile, a veces ni siquiera para disfrutarlos tres veces al día pero eso ocurre porque nadie concientiza al obrero de que el trabajo es lo único que genera riqueza de verdad, sin arriesgar a la familia, sin poner en peligro a los hijos o demás familiares.

A la poca conciencia de esa situación habrá que agregarle que la clase política está más metida en enajenar a los trabajadores que en la búsqueda de un proyecto de nación, de una estrategia que sea efectiva para combatir la pobreza.

Para ser concretos, a los políticos les interesa más que se construyan estos megapuentes para que la gente piense que son buenos, que les dan descansos y que no piensen en alborotarse o darles la espalda cuando les pidan el voto que los lleve a la presidencia municipal, al gobierno, al Congreso, o a la Presidencia de la República.

Para un político es más importante que exista tranquilidad que productividad, es más fácil meter la mano en el presupuesto cuando todo mundo disfruta contento en una playa, en un río, o ya de perdido en un parque, así la gente es más feliz y ya no le exigen trabajo, ni proyectos o ya por lo menos una buena administración.

En eso seguramente pensó el gobierno de Vicente Fox que fue el que instrumentó estos felices puentes para los maestros y trabajadores, y seguramente siguieron pensando Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora los del gobierno de Andrés Manuel que avalaron su permanencia.

Por supuesto que no, no estamos en contra, ni tenemos envidia de que la gente se tome sus días de vacaciones, de lo que se está en contra es que cualquier pretexto sirva para no laborar y que sea en las escuelas donde se fomenta esta clase de actos.

Por eso no salimos de las crisis, porque nadie se hace rico sin trabajar y de continuar con la indolencia del gobierno, de continuar con los aumentos de los productos de la canasta básica porque el gobierno está más preocupado por alentar esta flojera y tener a todos contentos que por trabajar, tenga la seguridad de que lo que viene es hambre, luego más inseguridad y por último pobreza extrema, resumiendo, con estos megapuentes, así no se pinches puede.

YA NO MÁS BAJOS SALARIOS… Tamaulipas está asumiendo a plenitud los preceptos y mandatos de la nueva política laboral de México y «aquí no vamos tolerar a quienes busquen pagar bajos salarios o evadir los nuevos parámetros en materia de trabajo», afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Al ser el primer mandatario estatal que encabeza un desfile conmemorativo del Día del Trabajo en el municipio de Altamira y luego de marchar junto con la presidenta del DIF Tamaulipas, María de Villarreal, al frente de un contingente de más de 10 mil trabajadores, recibiendo a su paso, innumerables muestras de afecto y gritos de gobernador, gobernador, Américo Villarreal, aseguró que en Tamaulipas todo está alineado a favor de las y los trabajadores ya que existe una política laboral más justa y pertinente.

«Iniciamos el primero de octubre cuando entraron en funcionamiento los Centros de Conciliación Laboral y ya ocho de cada diez asuntos en materia de trabajo, son resueltos de manera pronta y expedita, mediante acuerdos conciliatorios», dijo.

Acompañado por el secretario general de la CTM en Tamaulipas, Edmundo García Román y del dirigente cetemista en Altamira, Jaime García Contreras, el gobernador indicó que desde el inicio de su administración se le está ganando terreno al rezago, ya que los 18 mil expedientes laborales sin resolución heredados de la pasada administración, han empezado a desahogarse.

«Nos sumamos a la inclusión de las juventudes y estamos facilitando la movilidad laboral para la colocación de mano de obra en diferentes partes del país y del extranjero», agregó.

Antes de finalizar su discurso, el mandatario estatal dijo que tomó nota de las justas demandas expuestas por las y los trabajadores durante el desfile y aseguró que se van a atender con prontitud.

En el evento, la secretaria del Trabajo, Olga Sosa Ruíz destacó que la visión humanista del gobierno de Américo Villarreal en materia laboral ha permitido lograr tendencias positivas, como los más de 13 mil empleos formales y además existe armonía en la relaciones obreros-patronales.

Olga Sosa anunció la entrega de seis vehículos que para atender las actividades del Centro de Conciliación Laboral.

REABREN COMEDOR UAT-DIF PARA ESTUDIANTES… Con el fin de apoyar en la alimentación de sus estudiantes de escasos recursos, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), en conjunto con el sistema DIF estatal, reactivó el programa de Comedor Universitario de la Unidad Académica Multidisciplinaria Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH) en el Campus Victoria.

A partir del mes de abril, el comedor universitario retomó la prestación de servicios de almuerzo y comida completa a cerca de 90 estudiantes quienes por un módico costo reciben alimentación saludable, nutritiva y balanceada mediante un menú que cambia todos los días y todas las semanas.

Se trata de un programa integrador en conjunto con el DIF que busca prevenir deficiencias en materia de deserción universitaria mediante el apoyo a estudiantes de la máxima casa de estudios en el estado a través del otorgamiento de almuerzos o comidas por tan solo 50 pesos semanales, ofreciendo alimentos de lunes a jueves.

Al respecto, la Mtra. Gabriela Solís, responsable del comedor universitario, comentó que, para solicitar este servicio, se pide que el alumno sea regular académicamente y deberá completar dos estudios socioeconómicos, uno por parte de la UAMCEH y otro del DIF, entre otros requisitos.

Explicó que los almuerzos se sirven de 9:45 am a 11 am; mientras que el horario de comida es de 1:00 a 2:00 de la tarde; esto con el objetivo de que los estudiantes beneficiados cuenten con el tiempo suficiente para poder tomar sus alimentos y no se vean interrumpidas sus actividades escolares diarias.

Detalló que, como parte de las funciones de este programa los desechos generados en esta área son convertidos en abono, que es de gran utilidad como agregado de materia orgánica al sustrato del huerto escolar de hortalizas con el que cuenta la Unidad Académica en el centro universitario de Victoria.

Añadió que, de este pequeño huerto, se cosechan vegetales como: acelgas, repollos, cilantro, tomate, calabazas, papayas, nopales, zanahorias y sandías; cuyos productos son utilizados para proveer de insumos al comedor universitario de la UAM Ciencias, Educación y Humanidades de la UAT.