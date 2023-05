Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El abogado Luis Torre Aliyán informó que la iniciativa elaborada por el Colegio de Abogados de Victoria y presentada en tribuna del Congreso del Estado por el diputado de Movimiento Ciudadano Gustavo Cárdenas Gutiérrez para que los niños puedan denunciar directamente y sin necesidad de ir acompañado de un adulto o tutor en el caso de que sean víctimas de algún abuso se turnó a comisiones.

El abogado victorense explicó que se trata de eliminar las barreras legales impuestas por la misma ley para que los menores puedan interponer directamente la denuncia correspondiente.

La iniciativa plantea adherir un capítulo nuevo a la Ley de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas, que se llama “de las denuncias”.

“Aquí evidentemente hay atribuciones novedosas que plantea la propuesta para el Gobierno del Estado, para los ayuntamientos, de involucrarse, de generar por ejemplo un mecanismo amigable aprovechando las tecnologías de la información. Cuántos niños y niñas no vemos que están con su celular, que se generen políticas públicas que acerquen la norma a la realidad, que puedan los niños que están siendo víctimas de abuso denunciarlo directamente”.

Como un dato importante, el presidente del Colegio de Abogados mencionó que el 90 por ciento de los abusos de los que son víctimas los menores sucede dentro de su mismo entorno, incluso por algún familiar o una persona influyente en ellos (religiosos, maestros, conocidos), por lo que en muchas ocasiones por estas causas los padres de familia deciden no denunciar, lo que deja a las víctimas en un estado de indefensión.

“Se ha limitado, tal vez no de mala fe pero sí se ha limitado al no darles voz, entonces este esfuerzo del Colegio lo que pretende y lo que se puso a consideración de nuestros diputados y diputadas, es empoderar a la niñez y darles voz; esto es muy importante porque entonces de qué sirve -si no se da este derecho- la retórica de los políticos hablando del interés superior del menor, si no se dota realmente de herramientas efectivas donde la niña o el niño puedan de manera directa y sin mayor obstáculo denunciar lo que le está afectado o si es víctima de abuso infantil”.

Esta iniciativa cuenta con un fuerte respaldo social pues han sido los mismos ciudadanos los que han externado su preocupación por el tema de los abusos a los niños, quienes por no ser mayores de edad no tienen el derecho a defenderse, pero de acuerdo con Torre Aliyán los niños de 10 a 14 años pueden discernir y tienen la capacidad para saber denunciar cuando algo los haga sentir incómodos.

“Afortunadamente hubo sensibilidad, fue bien recibida en el Congreso, pero de entrada se sumó MC y Morena y ya en comisiones y ese es el último escalón previo a la aprobación. De ser así Tamaulipas sería pionero en la materia y pudiera ser de interés para otras entidades”.

Si tan solo un niño o niña pueda salvarse a través de esta herramienta, habrá valido la pena el esfuerzo, subrayó Torre Aliyán.