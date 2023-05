Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El director jurídico de la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) en Tamaulipas, Christian Pérez Cosío, aplaudió el anuncio que hizo el titular de la Secretaría de Administración, Jesús Lavín Verástegui en el sentido de crear un nuevo padrón de proveedores para dar espacio a empresas que no fueron tomadas en cuenta en la administración anterior, ya que esa medida acabará con las empresas “fantasmas”

De hecho, recordó que ese planteamiento fue una propuesta que le hizo la Fecanaco al actual gobernador Américo Villarreal Anaya en su etapa de candidato, ya que para los empresarios organizados es sumamente importante que los proveedores emanen de las cámaras o que para ser proveedor del gobierno se les pidiera, como requisito, que los interesados sean afiliados a las Cámaras, ya que eso daría mayor certeza y legalidad respecto al servicio que ofrezcan.

“Fue una de las peticiones que le hicimos al entonces candidato, que para ser proveedores de gobierno se les pidiera afiliación a las cámaras, lo cual le daría cierta certeza, legalidad, formalidad porque estaríamos hablando que los proveedores del gobierno estarían avalados por un organismo que también es regulado por ley por la Secretaria de Economía y que garantiza que puedan cumplir con la función para la cual son contratados, sobre todo que sea de calidad”.

La Fecanaco también está solicitando a la actual administración estatal que se privilegie a la proveeduría local, es decir, que se compre a los empresarios locales porque eso ayudaría mucho al fortalecimiento de la economía interna y a la economía regional.

“Que no busque fuera dl estado lo que pueda encontrar aquí, porque eso ayuda a la economía interna, al fortalecimiento de la economía regional y ayuda a los empresarios de Tamaulipas; es una medida positiva y esperamos que se cristalice y se haga realidad”.

Por último, reiteró que revisar y depurar al actual padrón de proveedores del gobierno del Estado acabará con las empresas fantasmas, es decir, aquellas que se crean de la noche a la mañana con el único objetivo de convertirse en proveedoras, pero sin la capacidad para proveer el servicio para el que fueron contratadas,

“Definitivamente el padrón de proveedores también necesitaba una revisión exhaustiva, para ver que las personas que estaban ahí fueran empresas formales y que puedan cumplir con el servicio para el que fueron contratadas y que se sobre todo se elimine la figura de las empresas que se creen para un fin específico pero que no cuentan con la capacidad, empresas fantasmas que surgen para ser proveedoras y eso ya debe acabarse; por eso vemos con buenos ojos la propuesta del secretario de Administración”.