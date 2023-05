Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Suprema corte de justicia de la nación se ha ganado a pulso el repudio popular. Y es que obedeciendo consignas se opone a cualquier decisión del ejecutivo en el afán de proteger a la mafia que en el pasado reciente saqueó a México. Por ello no extrañan las protestas contra quienes integran el organismo, presunto cómplice de la inmoralidad política y administrativa practicada por el neoliberalismo.

La institución (vamos a llamarla así), es el instrumento utilizado por la derecha conservadora para detener la transformación que urge a la república, por lo tanto, afecta en forma directa la democracia participativa y la justicia social, es decir, a las mayorías. En este sentido está claro que la intención es aplicar vida artificial al sistema que no solo desmanteló la industria estatal (PEMEX, CFE, etc.,) sino privatizó los recursos naturales y hasta el territorio nacional en su estricto significado.

Ernesto Zedillo entregó los ferrocarriles a empresarios extranjeros que “generosamente” lo emplearon como “asesor” al término del mandato y ahí sigue. Este jijo de su mal dormir acabó así con una historia de casi ciento cincuenta años, tiempo que duró la construcción del ramal a lo largo y ancho del país. Fue el mismo del Fobaproa que convirtió la deuda privada de los banqueros en pública que aun vamos cargando, como sucederá con varias generaciones más. Digo, si es que algún día se puede pagar.

De Carlos Salinas, el propio Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto hemos conocido tanta y variada corrupción que resulta criminal que algunos grupos fascistas pretendan revivir la pesadilla que provocó la pobreza de setenta millones de mexicas. Mínimo debieran estar pagando sus culpas los ex, sin embargo, AMLO ha sido demasiado benévolo, hecho que aprovechan tales traidores para integrarse al frente que combate a la 4T. Y ni modo que sea invento.

Calderón y EPN concesionaron las dos terceras partes del subsuelo a capitalistas dedicados a lucrar con el patrimonio de todos. El primero perdido entre los humos del alcohol y el segundo dando rienda suelta a la frivolidad en manifiesta pasión por estrellas del espectáculo y la moda. Angélica Rivera “la gaviota” o Tanía Ruiz aparecieron en su vida no como resultado de seducción natural sino como distractor que dejó campo libre a los grandes negocios que bajo el influjo del poder crearon riquezas particulares increíbles. (La de Juan Collado ex abogado presidencial, por ejemplo). A Peña Nieto ni siquiera importó sacrificar a su partido, tampoco rescatarlo del desagüe sanitario donde permanece gracias a las ambiciones incontenidas de Alejandro Moreno Cárdenas confrontado con Miguel Ángel Osorio Chong y Beatriz Paredes dos históricos que simbolizan los tiempos hegemónicos del tricolor.

El asunto es que la SCJN juega con una bomba que puede estallar en cualquier momento. No se trata solo de AMLO sino de los millones de mexicas dañados por la insolencia de Norma Lucía Piña y su pandilla. Estar contra la mayoría es un riesgo de consecuencias no imaginadas y en el señalado organismo abusan de los privilegios que otorga la constitución.

Al margen, los cuarenta beneficios directos a cada miembro en el desempeño de su labor constituyen una burla para quienes apenas tienen para sobrevivir. No cualquiera gana más de medio millón de pesos mensuales y luego por encima de la ley, como los ministros del poder judicial.

De persistir la actitud negativa no dudéis que la SCJN y sus integrantes van a terminar mal y si no, pa´l baile vamos. No debemos olvidar a Juárez: “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

AVANZAR HACIA EL CAMBIO

Pese a la guerra sucia y los restos del pasado que no terminan de irse, el régimen encabezado por Américo Villarreal Anaya avanza en el combate contra los intereses creados a la sombra de la complicidad y el influyentismo. Es una guerra que lo comprende todo porque ese fue el mandato del voto impulsado por el hartazgo y la confianza de que Tamaulipas merece ser gobernado con honorabilidad y transparencia.

Han sido meses difíciles, lo sabemos. De ahí la necesidad de que los tamaulipecos acompañen a sus autoridades en la tarea de rescatar la dignidad de la política que solo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás.

El panismo no existe ya como poder, aunque algunos de sus personeros actúen con la consigna de perjudicar la voluntad mayoritaria como si nada hubiera sucedido. Son los que se oponen a la transformación. Es aquí donde hay que recordar que la democracia siendo real y valedera es invencible, por lo tanto, blindada contra caprichos que como en este caso, son ridículos y producto de mentes afiebradas por la nostalgia.

Debemos estas conscientes de que a partir del triunfo de Morena y su candidato a gobernador, se construye un nuevo estado sobre las ruinas que dejara la irresponsabilidad de quienes utilizando la demagogia encubrieron objetivos ajenos al bienestar general.

Para fortuna, Tamaulipas es mucho más que una minoría que ignora la trascendencia de la memoria popular que ni perdona ni olvida.

