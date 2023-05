Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano (MC) Juan Carlos Zertuche Romero aseguró que más que pensar en una candidatura para el Senado, su prioridad es contar con buenos candidatos para el proceso electoral del 2024.

Su declaración surge después de que la encuestadora Massive Caller lo ubica con el 25 por ciento en la preferencia ciudadana como posible candidato al Senado, y aunque dijo sentirse agradecido por ese reconocimiento popular reiteró que lo que más le preocupa es seguir trabajando en la búsqueda de los mejores perfiles para las elecciones del próximo año.

“Obviamente estoy agradecido y reconozco a Massive Caller que me haya tomado en cuenta dentro de la encuesta; al final del día eso habla de que están haciendo las cosas bien en Tamaulipas, pero lo que más me interesa es tener ya a los candidatos y candidatas que abanderen las causas el próximo año”.

En esa encuesta vía telefónica que se hizo entre mil tamaulipecos, el 27 de abril, Zertuche Romero salió arriba de Arturo Díez Gutiérrez y Gustavo Cárdenas; pero lo más importante para el dirigente emecista es cumplir con el trabajo que le encomendó el coordinador nacional Dante Delgado.

No obstante precisar que no está pensando en competir por un escaño en el Congreso de la Unión, Zertuche Romero declaró que no descarta participar en el proceso electoral si es que el partido al que dice amar con todo su corazón así lo determina.

“No me descarto para participar en el siguiente proceso electoral en alguna posición donde mi partido me lo permita”.

Destacó sus “cartas de presentación”, pues recordó que fue candidato en el 2019 a una diputación local; en el 2021 fue el abanderado de MC a la presidencia municipal de Reynosa, mientras que en el 2023, coordinó la campaña de Arturo Diez a la gubernatura,

“Estoy seguro que hemos madurado, hemos crecido políticamente, estamos listos y preparados para lo que el partido indique, en cualquier trinchera”, concluyó Zertuche Romero.