Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con una ceremonia de honores a la bandera, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) recibió a los 23 elementos que culminaron el primer escalón del curso de Fuerzas Especiales para la Guardia Estatal, a quienes entregó una constancia y un reconocimiento a los tres primeros lugares.

“Lograr ser de Fuerzas Especiales no es un paso fácil, requiere de absoluta dedicación y resistencia física y mental, gran autodeterminación y una moral a toda prueba”, manifestó el secretario de Seguridad de Tamaulipas, Sergio Hernando Chávez García.

Cabe destacar que de los 40 aspirantes que iniciaron el curso, 23 lograron culminar el primer escalón, entre ellos, una mujer, a quien el titular de la SSPT externó su reconocimiento.

“Ustedes van a recordar este día para toda su vida y lo van a recordar como un hecho importante y es relevante porque ustedes son elementos preparados y con adiestramiento especial, el camino no fue fácil, sintieron dolor y cansancio, así como desvelo, pero al final valió la pena”, dijo el titular de la SSPT.

En representación de los elementos graduados, un integrante del curso agradeció a la SSPT e instructores por la oportunidad de avanzar en su carrera policial y la capacitación para llevar a cabo la transformación en materia de seguridad.

“Durante el transcurrir de estos días, los retos fueron cada vez más intensos y más agobiantes, se convirtieron en días y noches interminables, en los que se pusieron a prueba nuestros límites, no sólo físicos, sino también mentales”, dijo.

Esta ceremonia contó con la presencia del subsecretario de Operaciones de la Guardia Estatal, Alex Melgarejo Torres; el coordinador general de Operaciones de la Guardia Estatal, Enrique Nieto Gutiérrez; el director de Operaciones Especiales de la SSPT, Edgar Alfonso Portillo Hernández; instructores y familiares del personal graduado.