Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Si alguien le sabe a la política es el Presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, quien no pierde su tiempo y anda de gira en gira para que no le digan, que no le cuenten, lo que sucede en territorio.

Gusta el mandatario de supervisar obras, revisar proyectos y abrir la cartera a favor de los habitantes de las localidades que visita y, por supuesto, del desarrollo del país.

Y Tamaulipas es uno de esos estados privilegiados, en el cual LÓPEZ OBRADOR marca la diferencia con sus antecesores porque en poco más de 7 meses de la administración de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, ha visitado en 5 ocasiones a la entidad.

Además, acaba de anunciar que estará por acá, el 1 de junio, para encabezar la ceremonia conmemorativa de Día de la Marina Armada de México, en la ciudad y puerto de Tampico.

Desde el pasado sábado el Jefe del Ejecutivo federal llegó a Matamoros en donde inició la supervisión de adunas y reconoció el trabajo de dragado que se hace en lo que es el Puerto del Norte.

El mandatario fue acompañado por VILLARREAL ANAYA y los secretarios de la Marina Armada de México y de la Defensa Nacional, RAFAEL OJEDA DURÁN y LUIS CRESENCIO SANDOVAL, en forma respectiva, al igual que del titular de Aduanas, RAFAEL MARÍN MOLLINEDO.

Las actividades presidenciales continuaron el domingo, en Reynosa y Nuevo Laredo, en donde anunció una inversión cercana a los 10 mil millones de pesos para modernizar las aduanas y construir las instalaciones de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que funcionara en Nuevo Laredo.

Cabe apuntar que si se tocó el tema de la seguridad cuando LÓPEZ ORADOR tuvo contacto con representantes de los medios de información en Matamoros.

En su mensaje aseguró que en Tamaulipas la violencia e inseguridad es atendida por el Gobernador, mismo que está aplicado desde las mesas de seguridad para contener a los grupos delictivos.

Igual sostuvo que lo mejor que le ha ocurrido al estado es haber elegido a un personaje honesto y trabajador como el actual mandatario.

En su oportunidad, VILLARREAL ANAYA ponderó el apoyo que reciben el pueblo y gobierno del estado del Presidente de México.

Se pensaba que LÓPEZ OBRADOR traería dentro de sus temas el de los migrantes y los acuerdos que se tienen con los Estado Unidos de Norteamérica en dicha materia pero no fue así.

No quiere decir que ignore o minimice lo que sucede. Sin embargo en la gira no se acentúo este fenómeno que podría generar problemas humanitarios dado los miles de personas que tratan de pasar al vecino país del norte y se quedan en la frontera tamaulipeca y ni qué decir de los deportados.

Se entiende que hay una estrategia para brindar atención a los migrantes sobre la base de que cumplan con determinadas reglas.

Los que se quedaron esperando que AMLO les diera una barrida son los panistas cabecistas.

Claro que su masoquismo no es gratuito ya que traen, de forma oportunista, su plan de propaganda que consiste en victimizarse a la vez que se lanzan al ataque mediático para resaltar los supuestos logros en cuanto a seguridad, durante la gestión del FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

La sola alusión del Presidente de FRANCISCO N. y sus seguidores les habría venido de maravilla pero no contaban con que LÓPEZ OBRADOR enseñaría su largo y retorcido colmillo en política.

Mejor así, para que el texano-tamaulipeco empiece a actuar desde el plano de la sensatez.

De no ser así le continuará “lloviendo en su milpa”, ya que hasta sus otrora amigos periodistas de “élite”, que lo ensalzaban de manera frecuente, le han dado su dosis de críticas para que se ubique.

Le falló al cabecismo su estratega maquiavélica porque a FRANCISCO N. ni lo quieren, ni le temen y, peor aún, ni lo “pelan”.

Así debe ser para no engordarle el caldo, dados su propósito de figurar en calidad de precandidato presidencial.

Por cierto, en la encuesta de RUBRUM, aplicada el 6 de mayo del presente año, a nivel nacional y basada en una muestra de mil 200 ciudadanos, aleatoria y vía telefónica, no aparece GARCÍA CABEZA DE VACA.

La pregunta que se hizo es la siguiente: ¿Quién cree que deba ser el candidato del PAN a la Presidencia de la República?

Ahí se enlista a SANTIAGO CREEL, RICARDO ANAYA, LILI TÉLLEZ, MARU CAMPOS, MAURICIO VILA, MANUEL CLOUTHIER, MARGARITA ZAVALA, MAURICIO KURI y hasta JUAN CARLOS ROMERO.

Esto debe preocuparle al ex Gobernador y a sus “patrocinadores” porque, al no estar en la lista podrían ignorarlo hasta para el premio de consolación, que es una diputación o senaduría “pluri”.

Hemos dicho que, en realidad, esta es la tirada de GARCÍA CABEZA DE VACA, al andar con el cuento de que no “quiere ser candidato sino Presidente de la República”.

En fin, el caso es que vino AMLO, se movió por la frontera y no traía entre sus pendientes al panista que, dicho sea de paso, todavía no la libra de las denuncias que de la Fiscalía General de la República (FGR).

Solo que sea por eso que el ex mandatario hace grilla mediática desde el extranjero.

AL CIERRE

¡Feliz día a maestras y maestros! Gran profesión para formar mujeres y hombres de bien.

Habrá que alzar la voz para evitar que la burocracia educativa no haga y deshaga en base a intereses sectarios y ocurrencias.

Vale recordarles que en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo más importante son los alumnos y maestros, junto al contenido que se manejan, pero no la burocracia que no pasa de ser un mal necesario, a condición de que quienes tienen cargos públicos los cumplan con eficiencia.