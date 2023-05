Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La maquinaria morenista -a la que extrañamente se le unieron diputados del PAN- acordó citar a comparecer a dos de los más connotados fieles del cabecismo, sumisos, leales hasta el último tiro.

Sin sobresaltos ni retobos, con amor filial de hermanitos, los legisladores azules aprobaron la resolución para citar al pleno al Auditor en rebeldía, Jorge Espino Ascanio, cobijado en la creencia de que es autónomo hasta de quienes le dieron el nombramiento.

El otro fiel al ex, Raúl Ramírez Castañeda, fue citado para este jueves a las 10:00 horas (puede haber cambios) por la Comisión Anticorrupción que le trae marcado el paso.

Todo muy rápido, el mismo día, como queriendo evitar “pataleos”. Con mucho respeto, desde luego, como dicen los dictámenes.

La votación fue por unanimidad. Sin que huela a traición, pareciera que los aludidos les “llenaron el buche” a los líderes de la bancada panista. No tienen remedio.

A lo que sí huele es a que sendos caudillos del equipo vacuno tienen sus días contados si insisten en mandarse solos.

Deberán informar a los diputados del avance de asuntos de chamba que tienen, y cuya sospecha es que le hacen al enmascarado para proteger a sus compañeros panistas. El Auditor nunca encontró actos de corrupción; el Fiscal tiene “congelados” los expedientes.

El jefe “pluma azul”, Félix Fernando García Aguilar, de plano aceptó que si hay corruptos deben ser procesados.

Todo bien. La pregunta es ¿qué pasará si no se presentan sus mercedes?, ¿qué pueden hacer los diputados?. A lo que se ve, su Ley Interna no les da uñas ni dientes para castigar a los rebeldes. ¿La destitución?.

Don Jorge le ha dicho a los diputados que no tiene por qué informarles de lo que hace, pero este mismo miércoles el Periódico Oficial publicó reformas a la Ley para obligarlo a darles pormenores de sus trabajos de sabueso en que no ha encontrado delincuentes, o se hace pato ¿se replegará?.

Lo peor que puede pasar es que siga montado en su macho ¿qué procede?. ¿Declaración de rebeldía?. La Ley afirma que puede ser destituido en “casos graves”

Inédito al fin, no hay un camino a seguir para someter al “autónomo”. Si buscan le hallarán malos manejos en el presupuesto y, entonces sí, cabe el camino de la calle ¿así es?.

Como “corona” de los eventos en Palacio Legislativo, diputados panistas liderados por “Cachorro” Cantú y Félix García se contrapuntearon con los periodistas que cubren la fuente, a los que habían convocado en la Sala de Prensa.

Quieren tener derecho de picaporte a los espacios en medios, casi casi decidir que publiquen lo que les favorece, como si pagaran espacios de propaganda.

Los comunicadores les leyeron la cartilla. No son sus sirvientes, son periodistas.

Querían desmentir lo que minutos antes expuso la fracción de Morena respecto a los hechos de violencia en San Fernando y la frontera.

La coordinadora parlamentaria, Úrsula Salazar Mojica, habló fuerte como lo ha hecho en otras ocasiones: “Mienten los que dicen que antes estábamos en paz, que no había problemas, mienten los que dicen que los que se fueron tenían arreglado este asunto. Era un imperio del crimen”.

De cínicos no bajó a los panistas, “tanto al prófugo ex Gobernador y a sus paleros que no se cansan de esparcir mentiras”.

Ya en asuntos generales, los del PAN trataron de llevar a tribuna el tema de la inseguridad pública a través de su compañera Marina Ramírez (la del sombrero). No contaban con la astucia de la bancada guinda: Varios abandonaron el recinto. Suspendieron por falta de quórum.

Mientras esto sucedía acá, el Gobernador Américo Villarreal se hallaba en Matamoros para abordar directamente el tema de los incidentes de violencia. Fue a dar la cara a nombre del Gobierno. Se reunió con representantes de las cámaras empresariales y medios de comunicación. Explicó lo que realmente sucede.

Investigaciones de algunos medios insisten en que audios y videos de presuntos acontecimientos en Tamaulipas, fueron grabados hace meses o años en otras regiones del país.

Si cambiamos un poco de tema, los medios de comunicación dieron menos importancia de la que merece al virtual arranque del proceso electoral 2023-24 por parte del IETAM.

El martes quedaron aprobados los criterios de selección para nombrar a los consejeros distritales (22); emitieron la convocatoria y dieron los primeros pasos para imprimir las boletas electorales -otra vez- en los Talleres Gráficos de México. Las elecciones serán en 13 meses.