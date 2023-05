Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El testimonio de uno de los policías involucrados en la masacre de 19 migrantes ocurrida en enero de 2021 en Camargo ha puesto al descubierto la participación clara y directa de elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad Pública -mejor conocidos como GOPES- en el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como los autores de un artero crimen que trascendió fronteras y evidenció la impunidad del sexenio panista.

En la citada fecha, 12 elmentos de los GOPES asesinaron y calcinaron a 17 migrantes, entre guatemaltecos y salvadoreños, y dos traficantes de personas (coyotes), en un paraje a pocos kilómetros de la frontera con Estados Unidos, pero ahora la declaración de uno los policías detenidos revela que fue el mando estatal superior quien dio la orden de ejecutar a los sobrevivientes y prenderles fuego, además de alterar la escena del crimen para obstaculizar la investigación.

El ex agente Ismael «V», desmintió las versiones de la administración de Cabeza de Vaca y declaró ante la autoridad que ellos dispararon, remataron y quemaron los cuerpos de 19 personas, en enero de 2021 en Camargo, negando la versión que señalaba que los policías habían encontrado los cadáveres ya en llamas.

El ex agente confesó también que en total participaron 24 policías de Tamaulipas, no solo los 12 encausados.

Además, ante medios nacionales e internacionales (El País), abundó y recordó que vio a varias mujeres vivas y a un muchacho en el suelo, boca abajo. Y “en la batea había gente tapada con sábanas. Se las quité y me di cuenta de que eran puros masculinos, todos amontonados. Unos estaban heridos y otros ya estaban muertos”.

“El comandante (…) tenía un encendedor pequeño en su mano; prendió fuego a un papel y lo aventó a la batea de la camioneta pick up, donde se encontraban los cuerpos, y se empezó a incendiar”, relató el ex policía, al confesar la autoría de la masacre por parte del grupo creado por el ex gobernador del PAN.

Añadió que Mayra N, entonces coordinadora de la policía de Tamaulipas en Mier, Camargo y Díaz Ordaz, fue la máxima responsable del operativo de la policía estatal aquel día, y como comandante del grupo GOPES de la zona, fue ella quien encargó de redactar y firmar el informe de lo ocurrido ante la Fiscalía, un informe falseado según se revela con esta versión.

El ex agente agregó en su declaración que los comandantes del resto de vehículos, algunos ignorados hasta ahora por la Fiscalía, dispararon a los sobrevivientes, amontonados todos en una de las camionetas de los migrantes. Les rociaron con gasolina y luego se les prendió fuego.

Ayer lunes estaba programada una audiencia en el juicio contra los elementos policiales acusados en el caso de esta matanza de Camargo, pero debido a la ausencia de uno de los abogados de los acusados el juicio seguirá postergándose.

Mientras tanto, en Guatemala, la presidenta de la “Fundación para la Justicia», Yesenia Valdez, insistió, ante medios de comunicación, su exigencia para que se haga justicia y se investigue la cadena de mando y se dé con la cabeza que dio la orden de ejecutar a los migrantes.

“Que se investigue a los funcionarios y que se resuelva en favor de las familias el tema de la reparación integral del daño”, expuso Yesenia Valdez.