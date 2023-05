Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con una importante afluencia de visitantes locales y regionales se desarrolló el Primer Tianguis Rural 2023, el cual fue todo un éxito; este espacio brindó a los participantes la oportunidad de exhibir, promover y comercializar sus productos, así mismo intercambiaron experiencias y conocimientos con otros productores.

El secretario de Desarrollo Rural, Dámaso Anaya Alvarado manifestó que una de las prioridades del gobernador Américo Villarreal Anaya, es atender las necesidades de los productores rurales, no solo en la producción y transformación de la materia prima; si no también en la generalización de espacios de comercialización, permitiendo el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

“Reitero el agradecimiento a cada uno de los productores por su participación, quienes nos acompañan de diversas zonas de los municipios de El Mante, González, Güémez, Jaumave, Jiménez, Llera, Padilla, San Carlos, Soto la Marina y Victoria; además contamos con la colaboración de aproximadamente 40 micro y pequeñas empresas rurales”, indicó Anaya Alvarado.

El funcionario estatal dijo que los participantes, tuvieron la oportunidad de ofertar más de 100 productos como: miel, hortalizas, frutas, lácteos, machacado, salsas; así como productos regionales, artesanales y de valor agregado.

“Con esta primera edición del Tianguis Rural se busca fortalecer la vinculación directa de los agroempresarios con los consumidores, potenciando la economía regional, además de abrir espacios en la promoción y el fortalecimiento de los productos tamaulipecos”, destacó Anaya Álvaro.

Por su parte, Hugo Reséndez Silva, secretario del Ayuntamiento en representación del presidente municipal de Victoria, Eduardo Abraham Gattás Báez, agradeció el respaldo que ha dado el gobernador Américo Villarreal Anaya al campo tamaulipeco; “sabemos que Tamaulipas es líder en la producción de sorgo y en otros sistemas producto, hoy vemos en este evento el dinamismo de la productividad del estado”.

El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Tamaulipas, Guadalupe Acevedo González quien tuvo a su cargo la inauguración del evento, dijo que la función principal de la Secretaría de Agricultura es darle al productor, capacitación y espacios que les permitan ofertar sus productos.

Durante el evento estuvieron presentes Edwin Alexis Marañon López, sub gerente estatal de DICONSA; María Guadalupe Samanta Montiel Orduño, enlace de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar; Víctor Manuel Gómez Pérez, director de Desarrollo Rural del municipio de Victoria; Eliseo Camacho Nieto, subsecretario de Desarrollo Agrícola; José Luis Méndez Garza, director de Pymes, además de la asistencia de productores y expositores.