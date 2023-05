Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El tema de los 19 muertos en Camargo, asesinados y quemados sus cuerpos por la policía especial del gobierno panista, conocidos como GOPES, vuelve a los medios de comunicación, ahora desde Europa.

Dramática e indignante la historia publicada por un diario español, en que un ex policía que participó directamente (Ismael N.), narra con detalles cómo masacraron a mansalva a 19 migrantes y dos “coyotes” en enero del 2021.

Según el dato, la versión está incluida en el expediente de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, cuyo juicio comenzó este lunes ante el Juez Patricio Lugo, en ciudad Victoria.

Asegura el testigo que no doce sino 24 policías, dispararon sobre inocentes que no portaban ni una resortera, remataron a los sobrevivientes, quemaron sus cuerpos sobre una camioneta y trataron de borrar evidencias.

Fue en horas del día, en la mañana, y no en la madrugada como inicialmente quisieron aparecer.

Solo es uno de tantos crímenes del temido grupo de élite. La voz ciudadana denunció robos domiciliarios, asaltos, secuestros, “levantones”, desapariciones forzadas y ejecuciones de la corporación. El manto de protección e impunidad venía desde Palacio y la Fiscalía.

El testigo -quien pidió protección especial por temor a ser asesinado- involucra directamente como responsables de dirigir el ataque a dos comandantes, uno de apellido Nambo, y una mujer llamada Mayra.

Quisieron borrar evidencias y regresaron al lugar en dos ocasiones a levantar casquillos percutidos de sus armas oficiales, lo cual fue la primera pista para dar con ellos como responsables ¿el crimen organizado se lleva tales evidencias?.

Crímenes reprobables, como también el asesinato del joven profesionista Juan Daniel Ortiz Martínez, cometido en febrero del 2020 en Río Bravo, a quien los GOPES le impactaron 242 balas en su camioneta ¿también se hará justicia?.

Otro crimen que no tiene nombre, igual de los policías, sucedió en septiembre del 2019 en Nuevo Laredo. Mataron a ocho jóvenes e igual quisieron borrar las pruebas que los involucraban.

Para la crónica estatal, será por estos hechos criminales por los que se recuerde al gobierno celeste, más que por sus acciones positivas que por cierto fueron escasas.

A la llegada de la 4T el grupo criminal con uniforme fue desaparecido, para crear uno de reacción inmediata en situaciones especiales, tras una debida selección y calificación.

Aparte, el día de su cumpleaños el Gobernador Américo Villarreal Anaya (23 de mayo de 1958) se la pasó chambeando. Dedicó dos jornadas a gestiones en la ciudad de México donde se entrevistó con altos funcionarios federales.

Estuvo con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, con quien analizó el avance de las obras hospitalarias del Plan de Apoyo a Tamaulipas y el tema de abasto de medicamentos.

Igual con el titular del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, con quien concertó un convenio en materia de financiamiento de vivienda.

Se reunió con el coordinador de Programas Federales para el Desarrollo, Carlos Torres Rosas, cuyos acuerdos se darán a conocer muy pronto.

Y este martes, en el mero día de su cumpleaños, Américo sostuvo encuentro con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos, a quien planteó necesidades de los productores de nuestro territorio.

El martes por la tarde tenía agendadas entrevistas con el titular de CFE Manuel Bartlet Díaz y el de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara.

Tema aparte, el PRI estatal rendirá homenaje este miércoles al fallecido ex senador y ex secretario General de Gobierno, José Bruno del Río Cruz, uno de los políticos más completos que ha dado Tamaulipas y a quien no se le conocieron riquezas.

El evento será a las once de la mañana en la explanada del edifico tricolor, bulevar Praxedis Balboa.

Nació el 6 de octubre (aniversario de Ciudad Victoria) de 1939, en Tampico. Abogado por la UNAM, a los 23 años participó como diputado local suplente de Jesús Elías Piña, dirigente obrero del sur.

En 1970 senador suplente de Enrique Cárdenas González y, cuando éste se vino de candidato a Gobernador, aquél se queda como titular.

Ocupó muchos cargos, pero solo le faltó uno que buscó y nunca se le concedió: Alcalde del puerto.

Y hablando de alcaldías, en Jaumave anda muy acelerado Manuel Báez Martínez (heredero de “las gorditas” de allá), por las siglas de Morena. Fue candidato en 2021 pero perdió ante el independiente “Gallo” Gallardo, financiado desde Palacio de Gobierno.

En Madero, se da como un hecho que el candidato será Erasmo González Robledo, amigo personal de Mario Delgado y con garantía de triunfo. Ahora es diputado federal.

Por el puerto jaibo hay quienes consideran como precandidata “amarrada” a Úrsula Patricia Salazar, hoy coordinadora de la 65 legislatura local. Su lealtad al partido es a toda prueba.

Otro diputado local, Marco Antonio Gallegos Galván, le tira a la presidencia de Reynosa. Si no se le hace pugnará por la diputación federal y, en última instancia, la reelección. Todo es bueno.

Como el espacio terminó, luego continuamos. El tema es interesante.