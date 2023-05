Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- De un universo de 150 mil derechohabientes susceptibles de acceder al programa Responsabilidad Compartida del Infonavit solamente 50 mil lo han hecho, por lo que la institución hace un llamado al resto de los interesados a acercarse a realizar ese trámite que tiene grandes beneficios para ellos, informó Honorio Cortázar Salazar.

El delegado del Infonavit en Tamaulipas recordó que este programa tiene vigencia todo este año 2023, pero ya pronto terminará este primer semestre y aún falta una buena cantidad de derechohabientes por incorporarse a Responsabilidad Compartida.

“Tenemos un universo total de 150 mil, de los cuales 50 mil ya están afiliados; tenemos la oportunidad, pero la idea es que no dejen todo esto para finales de año, que es cuando se aglomeran, sino que vengan ahora con tiempo, con calma y para que los podamos atender de manera eficiente”.

Explicó que los acreditados que así lo deseen tienen la oportunidad de acceder a este programa que, entre otras ventajas, les permite tener el crédito en pesos y no en veces el salario mínimo, lo que significa que durante la vida del préstamo las mensualidades quedan congeladas.

En síntesis, los trabajadores podrán ver que el crédito no se estaría incrementando y que por el contrario, son créditos más fáciles de pagar.

“Con Responsabilidad Compartida ayudamos a quienes están pagando un crédito a que mejoren sus condiciones, con un descuento y con un saldo congelado, que ya no es afectado por incrementos al salario mínimo o en las tasas de interés; tenemos todo el año para acceder a este programa y evitar a que en enero próximo vuelvan a subir las mensualidades de los microacreditados”

Los acreditados que así lo deseen podrán acceder a Responsabilidad Compartida sin importar el saldo pendiente por pagar, la antigüedad del crédito, la edad del acreditado, el número de meses sin pago, el monto original del crédito ni el estatus contable, refirió el delegado del Infonavit.

“Pueden visitar la página MicuentaInfonavit.gob.mx o venir directamente con nosotros en nuestras oficinas les ayudamos a hacer ese trámite”, concluyó.