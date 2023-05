Por Agencias

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante un juez federal una nueva carpeta de investigación que involucra al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zeron de Lucio, en los delitos de peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades y asociación delictuosa, los que habría cometido en la compra ilícita del sistema de espionaje telefónico Pegasus.

La investigación también involucra a la ex oficial mayor de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Judith Aracely Gómez Molano; el ex titular de la Policía Federal Ministerial, Vidal Díaz Leal Ochoa; y al ex director de Información sobre Actividades Delictivas, del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, Rigoberto García Campos, quienes también intervinieron en esta operación, que tuvo un monto de 460 millones de pesos.

“La Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI) ha solicitado en tres ocasiones la celebración de la audiencia inicial ante el Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México y se está en espera de su respuesta”, informó la FGR.

Agregó que la contratación y adquisición del sistema Pegasus se hizo en el año 2014, mediante un esquema que violó las leyes vigentes para este tipo de operaciones.

La FGR aseguró que no cuenta ni opera el sistema Pegasus desde que inició la actual administración.

Añadió que esta investigación es adicional a otras denuncias, ya judicializadas, por las intervenciones ilegales realizadas mediante Pegasus en la administración pasada, y por las cuales ya hay diversas vinculaciones a proceso. (Eduardo Murillo/La Jornada).