Cd. Victoria, Tamaulipas.- Torpes de pies a cabeza, los políticos del pasado comenzaron con reformas educativas que, para desgracia de todos, nomás jodieron al maestro, sistema educativo y a la sociedad en general, problema que los de hoy tampoco saben cómo resolver.

Es cierto, estábamos mal, los aviadores y el saqueo de los presupuestos educativos eran el pan de cada día, es más, las evaluaciones eran inexistentes, bastaban las palancas en la SEP o el SNTE para que cada uno de ellos hiciera lo que le venía en gana.

Sin embargo, las reformas y contrarreformas no han solucionado nada, si acaso han servido para entrampar los procesos administrativos, saturar a los maestros de papeles y más papeles, de una carga de trabajo adicional a la que tienen en las escuelas y eso va en detrimento de la atención a los alumnos.

Mire, no es nada extraño que los niños que fueron malcriados son los que están cometiendo los crímenes en este momento, no es nada extraño que las reformas educativas con las pretensiones de más saqueo de recursos comenzaron hace 20 o 25 años, cuando estos niños iban naciendo o comenzaban sus estudios de preescolar.

Tiene razón, los padres de familia se han convertido en permisivos, llegan a cometer la tontería de tratar a los hijos como amigos, sobreprotegerlos y darles lo que pidan siempre y cuando no sea tiempo o palabras que les hagan sentir lo orgulloso que nos pone una buena calificación, un buen comportamiento o el simple hecho que haga tarea sin que nadie le diga nada, pero todo se adereza con una mala planeación en el sistema escolar.

Y no se exige mucho, nomás que se investigue y se tomen decisiones conforme a lo que arrojen los datos, hoy la ciencia y la tecnología están tan avanzados que lo único que hace falta es que el gobierno haga lo que le corresponde, asuma su papel, responsabilidad y capacite a los maestros de manera adecuada, que les de herramientas para controlar a los alumnos sin necesidad de inhibirles creatividad ni someterlos, pero eso sí, sin descuidar a los docentes.

Es decir, podría el Estado empezar por quitar a los aviadores o ponerles a trabajar para que les reduzca la excesiva carga de trabajo que tienen muchos maestros con 35, 40 y hasta 50 alumnos y, por supuesto, ya es tiempos que les pague bien a los profesores frente a grupo para que esto los lleve con alegría a cada una de esas capacitaciones y días de clase.

En esta época, ya no cabe la improvisación, la planeación, reformas educativas o propuestas de planes de desarrollo no deben comenzar por ocurrencias, menos cuando se corren riesgos de frenar a futuros ingenieros, arquitectos, científicos, doctores, a futuros hombres y mujeres que deben comportarse como seres humanos.

Viene la historia a colación porque hoy, este 15 de mayo, es Día del Maestro, sin duda una fecha que nos recuerda la deuda histórica con los mismos y que nos la restriega en la cara la violencia e inseguridad que padecemos porque, ni siquiera por la gran responsabilidad que tiene un profesor, se les paga salarios dignos que los lleven con ganas a la escuela, tampoco se les capacita como debe ser, es más, ni siquiera se les elije por vocación.

Es tiempo de soltar los presupuestos para dignificar a los buenos maestros, no a quien estudio para tener un “trabajo seguro” por el resto de su vida, tampoco para el que compró la plaza, menos se debe usar el dinero con quien se convierte en dirigente sindical y ahora es Diputado y vive como rico, no, con quien hay que trabajar es con quien tiene vocación, da resultados, con quienes pretenden que a través de sus lecciones cambie para bien la vida de sus niños y de este país, créalo, son los más y vale la pena.

Hoy hay que felicitar al maestro, a los buenos maestros, hay que entregarles reconocimientos, hay que hacerles sentir que tendrán un mejor futuro y ya mañana será tiempo de que los gobiernos se pongan a chambear, a hacer su tarea, a meterse de lleno en las Escuelas Normales para revisar sus planes de estudio y sus catedráticos, a diseñar instrumentos de selección de maestros que sean efectivos para escoger a los de mayor vocación y más preparación, también para ir alejando de las aulas a quienes no quieren trabajar sino ganarse un salario porque, aunque son pocos, hacen mucho daño.

Finalmente se tiene que invertir en serio en capacitar todos los días a quienes queden frente a grupos, que sean los mejores y que ganen bien para que puedan cambiar a este país porque ahí, en nuestros maestros y el sistema educativo, está la solución de nuestros problemas, si el sistema trabaja bien no permitirá que se vaya ningún niño del mismo hasta que resulte un hombre o mujer feliz y profesional en lo que vaya a darle de comer a él y su familia, en su futuro trabajo, y si, con eso se dejaría de alimentar a la delincuencia, habría menos inseguridad, menos violencia.

Hoy el maestro es un pobre maestro, no gana lo que debe ganar, no tiene el liderazgo que debería tener y, por si fuera poco, se encuentra a políticos estúpidos que en lugar de invertir para convertirlos en los mejores del mundo prefieren mantenerlos en la grilla y no, ya no se trata de eso, se trata de pagar la gran deuda que tenemos con el profesor frente a grupo antes de que se nos desborone la sociedad en las manos…

AMLO EN TAMAULIPAS… Durante su estancia en Tamaulipas, el presidente declaró a los medios de Matamoros que la seguridad se está atendiendo puntualmente por parte del gobernador quien ha estado atento desde las mesas de seguridad para contener a los grupos delictivos.

El mandatario estatal agradeció al presidente López Obrador todo el apoyo a su gobierno y a su pueblo, que se traducen ya en acciones estratégicas para el desarrollo y bienestar de los tamaulipecos, las cuales, le informó, ya están en marcha y dando resultados.

«Nosotros redoblamos esfuerzos y trabajamos de la mano con el Gobierno de México», proclamó el jefe del Ejecutivo Estatal, en torno de esta visita presidencial, que es la quinta, en los poco más de siete meses que van de su gobierno.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, terminó este domingo una intensa gira de trabajo por las aduanas de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, donde anunció una inversión de casi 10 mil millones de pesos para su modernización y la construcción de lo que será la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que tendrá como sede esta ciudad.

En su quinta visita a Tamaulipas en siete meses, el presidente arribó el sábado por la tarde a la aduana de Matamoros, donde encabezó la reunión con el gobernador de Tamaulipas, los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; de Marina, Rafael Ojeda Durán y el director general de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo.

La modernización de las 15 aduanas de Tamaulipas permitirá potenciar la dinámica comercial entre Estados Unidos y el continente.

Este domingo, el presidente y el gobernador estuvieron en la aduana de Reynosa y supervisaron las obras de construcción de la Agencia Nacional de Aduanas de México que derramará en Nuevo Laredo 4 mil 500 millones de pesos, generará más de 3 mil empleos directos y colocará a Nuevo Laredo como la aduana número uno del continente.

Durante la visita del presidente, el gobernador presentó los avances del Puerto de Matamoros y del Plan de Apoyo que la Federación impulsa para Tamaulipas.

El jefe del Ejecutivo Federal reiteró que lo mejor que le ha pasado a Tamaulipas es haber elegido a un gobernador honesto como el doctor Américo Villarreal, que trabaja de manera ejemplar para los tamaulipecos.

El presidente López Obrador, anunció que regresará a Tamaulipas el próximo 1 de junio, donde encabezará la conmemoración del Día de la Marina en el puerto de Tampico.

APRUEBA ASAMBLEA UNIVERSITARIA PROTOCOLOS PARA PREVEER VIOLENCIA DE GÉNERO… La Asamblea de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) aprobó por unanimidad el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género de esta casa de estudios, cuyo propósito es crear un entorno libre de actos que atenten contra los derechos de las integrantes de esta comunidad universitaria.

En una sesión desarrollada de manera virtual, el rector Guillermo Mendoza Cavazos presidió los trabajos de la Asamblea Universitaria desde la sala de juntas de la Rectoría en esta capital, acompañado por el secretario general de la Universidad, Dr. Eduardo Arvizu Sánchez; el decano, C. P. Luis Navarro Roso; y la secretaria académica, Dra. Rosa Issel Acosta González.

A distancia, desde sus respectivas sedes en el estado, los directores y representantes de maestros y estudiantes que integran la Asamblea dieron seguimiento a los puntos del orden del día, en donde se tomaron una serie de acuerdos que fortalecen el desarrollo institucional.

En ese contexto se abordó la solicitud de la Dirección de Organización y Normatividad y de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios para la aprobación del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género de la UAT. El protocolo busca atender y evitar los diferentes tipos de violencias que pudieran presentarse en los espacios de la UAT; pero, además, pretende sensibilizar a la comunidad universitaria respecto a las acciones que atenten contra la dignidad de las personas, para construir con ello una Universidad que transite a una cultura de paz.

En otros puntos del orden del día, se aprobó la solicitud de la Secretaría Académica para cambiar de nombre a los Centros de Lenguas y Lingüística Aplicada, que en adelante se denominarán Centros Universitarios de Idiomas. Además, en la reunión se acordó cambiar a estatus “en liquidación” a 56 programas académicos del plan de estudios Generación del Conocimiento y 56 del plan de estudios Millenium III.

En su oportunidad, el rector Guillermo Mendoza Cavazos dijo que los acuerdos tomados por el máximo órgano de gobierno de la UAT servirán para fortalecer las metas a mediano y largo plazo que se ha planteado su administración.

También aprovechó para reiterar su felicitación al personal docente de esta casa de estudios, que estará festejando el Día del Maestro y la Maestra este 15 de mayo.

