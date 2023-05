Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Aunque no se duda de que durante el sexenio panista se hayan dado acuerdos desde la administración estatal con grupos delictivos o que el propio gobierno haya creado su grupo de maleantes con charola (GOPES), coincidimos con otras voces en que, en la actualidad, no es fácil que el ex gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA o alguno de sus ex colaboradores, puedan mover agrupaciones delictivas para confrontarlas y así generar el caos.

Es simplista inferir que el político panista tiene aliados, en éste caso grupos criminales, y que por ello está en posibilidad de calentar las plazas y, a la par de ello, lucrar en lo político y mediático con la violencia e inseguridad.

Lo primero no necesariamente es así pero es evidente que hay oportunismo, irresponsabilidad y cinismo en el actuar propagandístico y en asuntos de poder por parte del tamaulipeco y texano.

Es evidente que CABEZA DE VACA enfocó su estrategia y la estuvo dosificando en medios, a través de su conectes y de los aliados con que cuenta, que le saben a la comunicación e información política y, por supuesto, los amigos que tiene en empresas periodísticas, personalidades del medio y las plataformas digitales que creó y apoyo en su sexenio para autofacturarse.

Y mientras se presentaba el momento para arreciar su activismo enfermizo, el ex mandatario no paró de instruir a sus empleados e incondicionales para que hicieran lo imposible a fin de ponerle trabas y cuestionar el gobierno de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Al paso de los meses, las condiciones para la causa retorcida del panista empezaron a darse, principalmente la semana pasada, cuando se presentó la confrontación entre dos facciones antagónicas del crimen organizado.

Fue en entonces cuando CABEZA, aliados, seguidores y empleados, se dejaron caer en lo que saben hacer bien, que es el aprovechar eventos de violencia e inseguridad no solo para magnificarlos sino para soltar una serie de noticas falsas orientadas a desinformar y a generar terror.

Mientras esto sucedía, CABEZA DE VACA dio entrevistas y produjo mensajes con la finalidad de reiterar su cantaleta de que en la actualidad, los que están en el gobierno, no tienen la capacidad para garantizar la seguridad a los tamaulipecos lo que, según él, si logró durante su gestión.

En su plan incluyó una reunión de calderonistas en Houston, Texas, para hacer grilla partidista, en donde se le vio junto al el ex candidato a la Presidencia de la República, RICARDO ANAYA CORTEZ y el dirigente nacional del PAN, MARKO CORTÉS MENDOZA.

Luego de eso y ya ensoberbecido por sus aparentes logros políticos y mediáticos, al lucrar con el tema de la seguridad, pasó a la siguiente fase de su plan que es la colocación de espectaculares en los que se promociona para ser considerado en calidad de precandidato a la Presidencia de la República en el 2024.

Ya sabe usted, los cuernos que le distinguieron en la contienda a la gubernatura, el fondo azul y un texto provocativo, usado a manera de gancho, en el que puede leerse: “#MéxicoPiensaConCabeza”.

El efecto no se hizo esperar y llovieron las críticas ante el hambre de poder de un político corrupto que, en esencia, lo que busca es impunidad dado los procesos que se le siguen por defraudación fiscal, utilización de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

De los amparos concedidos por jueces a GARCÍA CABEZA DE VACA debe dar cuenta el Poder Judicial y de la lentitud para que se procure la justicia tiene que responder la Fiscalía General de la República (FGR).

A éstas alturas y dada la lentitud con que se lleva el caso, pareciera que al ex gobernador no solo lo protegen, presumiblemente bajo estipendio, jueces, magistrados y ministros sino que también tiene “cuates”, a los que les unta la mano, en la Fiscalía que dirige ALEJANDRO GERTZ MANERO.

De modo que no se duda de acuerdos y transas en lo oscurito, dado los amarres de los calderonistas en instancias de procuración y administración de justicia y el poder económico del clan CABEZA DE VACA, que logró debido al saqueo que hicieron de recursos públicos y por el tráfico de influencias para adquirir propiedades, ranchos y hacer negocios durante el pasado sexenio.

Lo cierto es que al panista le distinguen, entre otras patologías, el ser mitómano.

A propósito, un periódico de circulación nacional, acaba de publicar que la paz ficticia que se vivió en el último tramo del mandato de CABEZA DE VACA, se debió al acuerdo pacificador de grupos del crimen organizado por así convenir a sus intereses y debido que se falsearon, de manera oficial, las cifras sobre la cantidad de crímenes que sucedían en Tamaulipas.

En el texto se dan referencias puntuales en torno a lo sucedido y lo que motivó a las facciones delictivas a llegar a negociar lo que, sin duda, no dejó de ser algo frágil.

La versión es creíble porque el ex mandatario lo que menos tenía era coordinación con el Gobierno de la República y, si nos atenemos a eso, en lo local no había capacidad para confrontar y doblegar a grupos y facciones delictivas.

Así de simple…¿Quién miente? Es obvio.

FRANCISCO N. dejó a Tamaulipas de cabeza con una paz engañosa, circunstancial y, por tanto, frágil, que no construyó él sino los grupos criminales y el maquillaje de datos que se mandaban a la federación dese el gobierno estatal.