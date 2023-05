Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Un personaje que dio la nota en algunos medios nacionales es el empresario Luis Rafael García Luna Acuña, socio mayoritario de la mina de Sabinas, Coahuila, en donde se suscitó una tragedia el año pasado quedando atrapados 10 mineros. Luis Rafael fue detenido por elementos de la Procuraduría General de la República la semana pasada.

Luis Rafael es hijo del Dr. Rafael García Luna, ex delegado del ISSSTE en Tamaulipas, y de la licenciada Aída Aracely Acuña Cruz, titular de la Contraloría del Estado en el sexenio de Tomás Yarrington Ruvalcaba.

En su edición de esta semana diversos medios nacionales precisan que Luis Rafael es socio mayoritario de la mina de carbón «El Pinabate», ubicada en Coahuila. Se acusa a este empresario por el presunto delito de explotación ilícita de un bien que pertenece a la nación.

Agentes federales detuvieron a este empresario durante un cateo efectuado en un inmueble del fraccionamiento Valle de San Ángel, de San Pedro Garza García, Nuevo León. Este empresario quedó preso en el Centro Federal de Readaptación Social 18 de Ramos Arizpe, Coahuila.

El padre de este empresario, el Dr. Rafael García Luna nació en Torreón, Coahuila; y su madre Aída Acuña nació en Cd. Victoria, creciendo en el barrio de la Colonia Mainero. Ella, de joven, vendía vestidos. Hoy su hijo es empresario minero.

En su momento, al publicar en mi columna Expediente que la Lic. Aída, en su juventud comerciaba vestidos se quejó con el entonces Gobernador Yarrington, quien habló a su director de comunicación, Manuel Montiel Govea, instruyendo me retractara de ello. «¿Cómo de que no vendía? Yo todavía tengo unos que le compré», me dijo una dama victorense.

2.- En temas de conservación de nuestros edificios antiguos les comparto que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano asistió al curso taller “Acciones de Conservación del Patrimonio Cultural”, organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Como representantes de la Subsecretaría, participaron Francisco Jassi Rojas y Juan Oscar Guevara Vázquez, colaboradores especialistas en el patrimonio edificado. Este evento tuvo lugar en la Casa del Conde de Sierra Gorda, ubicada en el municipio de Jiménez, con una duración de 3 días, en los que se impartieron diversas técnicas tradicionales de conservación, como… el apagado de la cal, la elaboración de aplanados a base de cal, el tratamiento de madera y herrerías, así como la elaboración de adobe.

Francisco Jassi Rojas y Juan Oscar Guevara Vázquez al término del taller, destacaron que con iniciativas como esta, se fortalece la identidad y la historia, fomentando la conservación y el cuidado del legado cultural. NOS VEMOS.

[email protected]