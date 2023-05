Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En una democracia se requiere de una oposición participativa y con propuestas viables que permitan a los ciudadanos tener alternativas a fin de que se den los necesarios contrapesos al gobierno en turno.

Para ello es fundamental que los contrarios actúen con responsabilidad y se ganen la anuncia de los segmentos sociales que aspiran liderar.

Salir a la calle a manifestarse es parte de la estrategia para expresar lo que se apoya y con lo que no se esta de acuerdo.

El problema es que quienes gritan su verdad no se han ganado la confianza de los ciudadanos porque no aportan algo diferente y sí exhiben su afán de regresar al pasado, a costa de lo que sea.

Quienes marcharon el domingo en apoyo a la Suprema Corte e Justicia de la Nación (SCJN), están en su derecho de salir a la calle pero no merecen aplausos.

Sucede que no fue una manifestación auténtica y propositiva y sí hubo acciones caóticas, agresivas y repetitivas mediante las que se trata de confundir y manipular a los ciudadanos.

Y no es distinto lo que hacen debido a que no son otros sino los mismos que, en su momento, salieron a lanzar ese grito vertical de que le “el INE no se toca”.

Son los opositores a la Cuarta Transformación (4T), que están agrupados en organizaciones que se denominan no gubernamentales y de la sociedad civil, cuyos miembros simpatizantes o militantes el PAN, PRI y PRD.

En esencia responden a la consignas trazadas desde el membrete denominado México contra la Corrupción, que lidera el empresario golpista, CLAUDIO X. GONZÁLEZ, alguien que recibe dinero de los Estados Unidos de Norteamérica, a través de su Embajada en México.

En ese sentido, se advierte que tratar de engañar al respetable no es buena inversión, en tanto que estamos ante personas que, de tiempo atrás, se sacudieron el yugo mediático que imponía la clase adinerada.

Las manifestaciones que se dieron éste domingo a favor de la SCJN son más de lo mismo para tratar de que no se aborde el problema de fondo.

El fondo es que se quiere ocultar que el poder judicial y en éste caso la Corte, actúan de manera política al contentillo de la reacción, que pretende boicotear el cambio que lidera el Presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Vale señalar que no son pocas las reformas que le han echado abajo al mandatario federal invocando a la Constitución, cuando lo que pretende LÓPEZ OBRADOR es que la ley de leyes se cumpla, acorde al mandato popular.

En ese tenor, la actitud reciente de los ministros en contraposición al Jefe del Ejecutivo es debido a su plan de elegir a los ministros mediante la votación de los ciudadanos.

Hay voces que aseguran que los togados se niegan a perder sus privilegios, razón por la cual, sus aliados, echaron andar la maquinaria anti-AMLO y de paso victimizan a los jurisconsultos.

Grave que en lugar de apoyar una reforma al sistema de administración de justica, opositores y ministros, sean participes de una campaña de confusión y desinformación orientada a minar al Presidente.

El asunto es que hay jueces, magistrados y ministros que tuercen la ley, con frecuencia.

Ahí están las quejas en contra de aquellos que se prestan para brindar protección a delincuentes,.

En Tamaulipas tenemos jueces a modo, por ejemplo a FAUSTINO GUTIÉRREZ PÉREZ, que despacha en Reynosa y pareciera que es empleado del ex Gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, al que ha favorecido, de todas, todas.

Hablamos de una élite de potentados que seguramente no se han resistido a los “cañonazos” en efectivo que les disparan sus “clientes”.

Lo que tampoco se dice es que si bien hay profesionales que han ingresaron al sistema de administración de justicia por sus méritos, una parte considerable de jerarcas llegaron al puesto por recomendación de padrinos, sobre todo en tiempos en que despachaba en Los Pinos, FELIPE CALDERÓN HINOJOSA.

Un punto más que no quieren ver los opositores abiertos y encubiertos es que la popularidad de LÓPEZ OBRADOR continúa firme y, por tanto, no es con marchas, consignas y hasta agresiones con lo que van a doblar al Presidente y acabar con la 4T.

Por cierto, en Victoria decenas de manifestantes ocuparon las escalinatas de Palacio de Gobierno para hacerse presentes (las imágenes dan cuenta de una concentración de entre 50 y 60 individuos).

Ante esa expresión de debilidad, bien harían los dirigentes del PAN, PRI y PRD en mover sus estructuras para quedar bien con sus guías nacionales y con “Don Claudio”.

Recordemos que, meses atrás, los panistas tamaulipecos levantaban multitudes.

Seguramente los participantes, en aquel entonces, eran llevados a la fuerza o mediante dádivas.

Suele suceder pero es evidente que con raquíticos contingentes es difícil que logren el objetivo ese de que la Corte no se toca.

Nos late que el propósito central es tener aliados y banderas para la disputa por la Presidencia que, a juzgar por lo que se ve, habrá continuidad y esas son malas noticias para el PRIAN y sus patrocinadores.

De ser así les volverán a subrayar la famosa frase de…¡tengan para que aprendan!, que traducido a la moda propagandística podría ser… “la Presidencia no se toca”.