Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Cuál es el aumento al salario justo para un maestro?, cosa rara, el gobierno federal decidió que era el 8.2 por ciento y lo anunciaron con si fuera una gracia, con bombo y platillo para celebrar el 15 de mayo, el Día del Maestro.

El incremento es poquito más de la mitad de lo que autorizó al salario mínimo este 2023 (15 por ciento), quizá si es más alto que en años anteriores, pero nada significativo a lo que se le ha otorgado al resto de los trabajadores, es decir, a la educación que es la única arma que tenemos para un día lograr la paz completa y duradera la minimizan, la reducen a la medianía del valor que tiene la mano de obra de los mexicanos en general.

Claro, a los maestros les paga el gobierno y no quieren una nómina tan obesa porque luego que les va a quedar nada, o eso dan a pensar, quizá, tal vez, nos quieran decir que los mentores ganaban mucho más que un salario mínimo y tienen algo de razón, lo que no se entiende es que hoy los profesores obtengan menos salario en relación a personas que no tienen ni la mitad de su responsabilidad, ni la mitad de sus obligaciones, ni la mitad de sus estudios.

Es claro que un maestro merece mejor trato en el entendido de que tienen el futuro de México en sus manos, que son, como se dijo en infinidad de discursos para festejarlos ese día, la piedra angular de la transformación del país.

Mire, si esté México un día quiere ser de primer mundo, si en realidad pretende desarrollarse, su gobierno tiene que entender que el primer paso es mejorar el sistema educativo, invertir en investigación, en proyectos que resulten efectivos para que cada niño estudie la carrera que le dará felicidad y una vida digna para él y los suyos, paralelo a ello, en mejorar salarios, en permitir que los maestros vivan sin sobresaltos, sin el estrés de cómo habrán de hacerle para la educación de sus hijos, la salud, el bienestar de sus familias.

De verdad, hoy hay maestros que casi son pobres, que tienen carencias en algunos aspectos, es más, que deben más a sus sistemas de seguridad social respecto a lo que ganan y eso no debería ocurrir.

Hay que entenderlo ya, la paz comienza en la escuela, el desarrollo de la sociedad también y por eso estamos como estamos, porque los gobiernos de antes maltrataron al magisterio lo que ya no es posible, en resumen, debemos salir de la mediocridad educativa y eso solo se va a lograr con más presupuestos, aplicándonos en serio, sin simulaciones y dando importancia a lo que realmente la tiene no a proyectos sin objetivos que perseguir, que solo nos dañan a todos…

FUE MIERCOLES DE CONFERENCIA CON EL GOBERNADOR, SE HABLÓ DE SEGURIDAD PUBLICA… El gobernador Américo Villarreal Anaya aseguró que gracias a la coordinación Federación-Estado, se han generado buenos resultados para garantizar la seguridad y la paz de las y los tamaulipecos y reiteró que en Tamaulipas se combate de frente a los delincuentes, “se les enfrenta, antes los dejaban andar con libertad, eso se terminó”, expresó.

“Estamos conscientes que aún falta mucho por hacer, pero le informo a la ciudadanía, no vamos a descansar ni un solo momento para garantizar la seguridad de las y los tamaulipecos. Estamos ocupados en eso y no nos vamos a distraer por ninguna circunstancia, hasta lograr la pacificación plena del estado”, puntualizó.

Junto al secretario de Seguridad Pública, Sergio Chávez García, durante la conferencia de prensa de este miércoles, el gobernador afirmó que a la fecha el balance es positivo y prueba de ello es que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del primer trimestre de 2023 elaborada por la Mesa de Seguridad Ciudadana reporta una mejoría en la percepción social del 11.2% en la comparativa del mes de marzo del 2022, con el mismo mes de este año.

Luego de hacer un reconocimiento para los hombres y mujeres que integran la Guardia Estatal y todas las demás corporaciones que trabajan junto con el Estado en tareas de seguridad de forma coordinada, Villarreal Anaya presentó algunos datos de las acciones realizadas destacando el decomiso de 665 armas de fuego, el aseguramiento de 548 vehículos y la detención de 413 personas que han sido puestas a disposición de la Fiscalía General de la República.

Asimismo, dio a conocer que se han incautado casi medio millón de dólares y más de 666 mil pesos en efectivo; se ha logrado el aseguramiento de diversas sustancias narcóticas, por un volumen de alrededor de 2,346 kg; mariguana, metanfetaminas y cocaína; se ha decomisado a la delincuencia, 40 tracto camiones e incluso 2 aeronaves.

Sufre Guardia Estatal 60 agresiones. En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública, Sergio Chávez García agregó que de diciembre a la fecha la Guardia Estatal ha sufrido 60 agresiones, de las cuales 48 han sido contra los efectivos de las Fuerzas Especiales de la corporación, sufriendo tres bajas y 4 elementos hospitalizados, actualmente.

“No existe una confrontación directa o intencionada hacia estos grupos, sino más bien la estrategia obedece en primer lugar a tratar de controlar las áreas para evitar situaciones de violencia y en segundo lugar, poner a los infractores a disposición de las autoridades competentes”, expuso el titular de la SSP.

INVESTIGAN CIENTIFICOS DE LA UAT BACTERIA DE PERROS QUE SE TRANSMITE A HUMANOS… Expertos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), en colaboración con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, desarrollan un proyecto cuyo fin es conocer más acerca de la leptospirosis, enfermedad que puede ser trasmitida del perro al ser humano.

El Dr. Francisco Reyes Zepeda, investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Dr. Norberto Treviño Zapata (FMVZ) de la UAT, explicó que este ejercicio se desprende del estudio denominado “Tendencias y perspectivas de la investigación en leptospirosis”.

“El propósito es profundizar en el estudio de la leptospirosis debido a que no existe un proyecto en relación con ese tema en Tamaulipas”, explicó el investigador tras referir que se está estudiando la presencia de una bacteria que se encuentra en el ambiente y cuyo principal vector son las ratas.

Destacó que la relevancia del trabajo es que existe poca información del estado que guarda la afectación de la enfermedad en los perros.

“En México existen más de veinte millones de perros, de los cuales el 70% son callejeros. Y según el INEGI, casi el 70% de los hogares tienen una mascota, la mayoría son perros”.

“Nos dimos cuenta de que hay poca investigación de este tema a nivel mundial —detalló el experto de la UAT—.

En México solo se han hecho nueve publicaciones en los últimos diez años. Hay un gran vacío de información, y en Tamaulipas no hay proyectos al respecto”.

Añadió que, aunque no es un problema de salud pública, la leptospirosis sí puede causar molestias en el ser humano, manifestándose básicamente como una gripa, y recalcó la importancia de trabajar en su prevención.

“En ese sentido, la Facultad de Medicina Veterinaria de la UAT cuenta con el único laboratorio aquí en Tamaulipas que hace las pruebas para detectar la enfermedad en perros y otros animales domésticos”.

Por su parte, el Dr. José Osiel Jasso Obregón, coordinador del Laboratorio de Diagnóstico de la FMVZ, explicó que la leptospirosis es una enfermedad zoonótica de potencial epidémico causada por bacterias del género Leptospira; sus portadores asintomáticos son el ratón y el perro, que traen la bacteria y son fuente de trasmisión hacia otros animales domésticos y al ser humano, a través de la orina.

Destacó que, en colaboración con la Secretaría de Salud de Tamaulipas, se desarrollan pruebas para detectar la enfermedad en perros y otros animales domésticos.

“Hay una técnica que se llama microaglutinación en placa para el diagnóstico de la leptospira, que es la prueba mundial. Esa técnica la tenemos montada aquí en el laboratorio de diagnóstico, que es el único que está autorizado para trabajar muestras de animales”, apuntó.

Informó que hasta el año 2020 se hacían hasta trescientas pruebas de diagnóstico en animales domésticos y que actualmente se ampliará el trabajo para conocer el estado de la enfermedad leptospirosis en caninos en Ciudad Victoria.

“A través de las clínicas particulares se van a recabar las muestras y se van a analizar en el laboratorio. Vamos a detectar otros factores, como la especie, la raza, la edad y medioambientales”, concluyó

