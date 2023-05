Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- De unos días a la fecha a los políticos les brotó el alma buena que tenían escondida desde hace casi dos años, para ser exactos, desde aquel día que ganaron la elección para ocupar sus actuales cargos de Diputados, alcaldes, regidores, y no vaya a pensar que andan preocupados para brincar a otro puesto o reelegirse, no, ellos son bondadosos y por eso comenzaron a derrochar su riqueza repartiendo lagrimitas, chicharrones, paletitas, uno que otro un festival, esto para festejar a los niños a quienes dicen querer mucho, pero como son bien desprendidos también comenzaron a repartir cositas para las madres, con un agregado, a ellas las invitan a dar like a sus redes sociales y compartirlas para que entren a una rifa en la que cinco afortunadas se van a ganar un pastel para que festejen su día.

Para llorar, pero ese de los pasteles es el más suelto de todos los políticos de la comarca hasta hoy, los otros ya organizan sus bingos, loterías en las que reparten como 20 pesos a las asistentes y las mantienen entretenidas hasta dos horas, dicen ellos y ellas, para que vean que no las olvidan.

Ah, eso sí, los apoyos que le describo hasta parece que fueran de valor incalculable porque están condicionados a que no pida más de lo que les pueden dar, es decir, que no se les ocurra reclamar el pésimo estado de las calles, la basura en las esquinas, la falta de agua o el abandono de sus parques, menos que no le tomen en cuenta para nada cuando se hacen nuevas leyes en el Congreso.

Triste el caso de los tamaulipecos, porque la situación se repite en cada uno de los municipios y distritos del Estado, y es lamentable ya que cada día los políticos se ven más ruines, miserables para describirlos conforme a su comportamiento.

Y no es lo peor, lo verdaderamente preocupante es que quienes andan “repartiendo” su fortuna en lagrimitas, chicharroncitos y pasteles son los que quieren ganar elecciones el próximo año, los que pretenden ocupar los cargos de elección popular, ser alcaldes o diputados principalmente, y sí, son los mismos que no deberían andar haciendo el ridículo ni gastando el dinero en redes sociales si cumplieran con su chamba, si cumplieran lo que prometieron la gente les querría sin necesidad de payasadas.

Por supuesto, hay políticos, también instituciones, que festejan todo el tiempo o apoyan todo el tiempo a las personas con las que tienen vínculos, esos quedan exentos de los calificativos, porque mucho o poquito que repartan no lo hacen para beneficio personal sino para fortalecer relaciones, lo grosero son estos personajes que el año pasado que no iban a competir por nada hasta se escondieron para que no les solicitaran apoyos o gestiones para fiestas, es más, el mismo que ahora reparte pasteles y otro Diputado cometieron excesos como ofrecerle una piñata a un líder con la condición de que les juntaran a todos los de un ejido y los vieran ahí presentes.

Exacto, en lugar de andar ofendiendo a los niños y a las mamás con regalos que valen menos de cinco pesos pues mejor pónganse a jalar, a dar resultados, a cumplir con lo que prometieron en sus campañas para, ahora que vayan a salir a la calle, otra vez a solicitar los votos, la gente no los vaya a tachar de lo mismo que a casi todos los políticos, de transas y mentirosos, de ruines, de miserables…

FESTEJA UAT A SUS TRABAJADORAS… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ofreció su tradicional festejo por el Día de las Madres a las trabajadoras sindicalizadas adscritas a los planteles del Campus Victoria, evento en el que se les reconoce su trabajo y dedicación, el cual ha coadyuvado al engrandecimiento de esta casa de estudios.

Al evento desarrollado en un conocido centro social de la localidad asistió la C. P. Imelda Sustaita Salazar, miembro honorario del programa UAT U-NIDO, quien estuvo acompañada del secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato Único de Trabajadores de la UAT (SUTUAT), Óscar Valdez Ávila.

En su mensaje, el secretario general del SUTUAT felicitó a las madres trabajadoras de la Universidad y agradeció tanto al rector de la UAT, C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, como a la esposa de este, la C. P. Imelda Sustaita, por la celebración de tan importante homenaje.

Óscar Valdez Ávila destacó el respaldo que el rector brinda a los miembros del SUTUAT, cumpliendo cada una de las obligaciones establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo.

Posteriormente, se ofreció el tradicional convivio en honor a las madres trabajadoras de la máxima casa de estudios, cuyos festejos se han desarrollado previamente en las sedes universitarias de las zonas norte, sur y Mante.

Con estos emotivos festejos la Universidad reafirma los lazos de colaboración con las trabajadoras integrantes del SUTUAT y destaca la importancia de la labor que realizan cada una de ellas para el crecimiento de la UAT a nivel nacional.

En el evento celebrado en esta capital estuvieron también la Dra. Mariana Zerón Félix, secretaria de Investigación y Posgrado; la Dra. Rosa Issel Acosta González, secretaria académica; la Dra. Cinthya Patricia Ibarra González, secretaria de Gestión Escolar; y la Mtra. Mirna Saavedra Merrem, directora de Recursos Humanos.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… [email protected]