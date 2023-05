Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Al menos 15 clínicas clandestinas o que no contaban con los permisos sanitarios correspondientes han sido de clausuradas en esta capital por la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).

El comisionado estatal de la dependencia, Alberto Moctezuma Castillo, precisó que una de las funciones de la Coepris es verificar las condiciones de todas las unidades médicas, y si éstas son adecuadas y cumplen con las especificaciones exigidas entonces se procede a autorizar su operación.

Sin embargo, dijo, es un hecho la existencia de clínicas quirúrgicas clandestinas, por lo cual es sumamente importante que la población las denuncie oficialmente.

Comentó que sí hay clínicas que están reguladas y cuentan con la licencia para operar, pero a veces ofrecen servicios que no especifican, como por ejemplo si es dentista se anuncia como ortodontista, o bien un médico general ofrece el servicio de cirugía plástica, cuando no tiene la licencia médica para hacerlo.

En el caso de las clínicas que fueron clausuradas en la localidad, advirtió que mientras no regularicen su situación y cumplan con los procedimientos médicos que anuncian en su publicidad los establecimientos permanecerán cerrados pues indudablemente ponen en riesgo la salud de la gente con el uso de publicidad engañosa.

“Tan solo aquí en Victoria hemos descubierto -por denuncias de la misma competencia o de la gente usuaria- al menos 15 unidades médicas o clínicas, pero algo importante que hay que decir es que nos damos cuenta de su existencia porque las denuncian, y es cuando actuamos, a pesar de que están reguladas pero ofrecen servicios que no les están autorizados”.

Moctezuma Castillo expuso que los casos “más comunes” que detectan se tratan de consultorios de medicina familiar, pero hacen procedimientos quirúrgicos. “Entonces vamos sobre ellos, nos damos cuenta cuando la competencia o denunciantes a veces nos señala los casos; y no están regulados de acuerdo a sus procedimientos para lo que fueron autorizados.”

Refirió que son clínicas que carecen de infraestructura, de personal médico capacitado y no tienen permisos sanitarios.

En varias clínicas, comentó, los procedimientos más comunes son el uso de biopolímeros.