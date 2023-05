Por Redacción

Monterrey, Nuevo León.- El líder Monterrey se convirtió en el primer semifinalista del torneo Clausura 2023 de la Liga Mx al derrotar por 2-0 a Santos en un duelo salpicado por la polémica arbitral. Así, también culminó la participación de los Guerreros, que buscaba una hazaña en la liguilla después de haber llegado al repechaje de rebote tras haber culminado en el lugar trece.

Después del primer encuentro que terminó sin goles en la casa de los Guerreros, ahora como locales en el encuentro de vuelta, Rayados se llevó el boleto a la siguiente fase con tantos de Rogelio Funes Mori y Maximiliano Meza.

Un error de los Guerreros decantó en un gol para Rayados apenas a los dos minutos de juego. Maximiliano Meza envió un centro desde el costado derecho; Raúl Dedos López logró desviar el ataque pero el balón cayó a los pies de Rogelio Funes Mori, quien con olfato goleador sentenció el primer tanto de la tarde a los dos minutos del juego.

Poco después, Matheus Doria llegó a las redes tras rescatar el balón en un rebote. No obstante, el festejo de un posible empate fue silenciado por el silbante Óscar Macías, quien anuló el tanto de manera rigorista tras recurrir al VAR.

No fue la única acción polémica que involucró al arbitraje. Diego Medina logró filtrarse al área y un desesperado Jesús Gallardo lo detuvo con un empujón; Macías llegó tarde a la jugada pero no dudó en asegurar que no había falta alguna.

El complemento parecía que se tornaría ríspido pero otro error de los Guerreros le permitió a Monterrey concretar el triunfo. Omar Govea envió una asistencia al centro del área, donde Maximiliano Meza remató sin marca para sentenciar el juego. (La Jornada).