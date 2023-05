Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Nada existe en el mundo de la política que no pueda juntar la ambición de poder y de presupuestos, alianzas disímbolas todavía son más factibles cuando los actores se ven en desventaja, perdidos, lejanos a la posibilidad de obtener un triunfo en las urnas por si solos.

Por eso en el PAN-PRI y PRD siguen hablando de una coalición, de un frente amplio y aquí cabe una pregunta, ¿la verdad es frente amplio?, la respuesta aparece pronto en las encuestas, ni todos juntos se le acercarán a la candidata o candidato de Morena, peor su asunto, no ganarán ni lo mínimo indispensable para ser un contrapeso a Morena en el Congreso, en las cámaras de Senadores y Diputados.

Según una encuesta que publica El Universal 7 de cada diez mexicanos quieren un presidente y un congreso del mismo partido, luego afirman que más del 41 por ciento votará por Morena, apenas un 14 por ciento por el PAN, un 12 por ciento PRI y el PRD no suma ni el tres por ciento, lo peor es que dentro de los liderazgos del PAN y del PRI a nadie quieren para encabezar una probable alianza, las apuestas se irían por Miguel Angel Mancera, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México perteneciente al partido del sol azteca.

Obvio, hablar de esas alianzas solo significa que los de oposición se sienten perdidos y para ser sinceros en este momento no tienen la mínima posibilidad de ganar la presidencia de la República, la gente está harta de azules y tricolores a quienes vinculan con lo que nos hace padecer de inseguridad, violencia, pobreza, la poca calidad de los sistemas de salud y educación.

¿Quién puede ganar la Presidencia de la República en este momento?, según la encuesta que se publica solo Morena, en los de enfrente Lily Tellez es la mejor posicionada en el PAN, Luis Donaldo en Movimiento Ciudadano, Beatriz Paredes en el PRI y eso de decirle mejor posicionados tómelo como si fuera sarcasmo, hasta hoy en ninguna encuesta, por si solos, se les da más del 15 por ciento en las preferencias electorales, es decir, no obtendrían ni la mitad de los votos de Morena.

No es todo, cualquiera de los aspirantes de oposición son los que mayor voto negativo reflejan, no votarían por ellos hasta el 70 por ciento de los mexicanos.

Entonces, lo mejor que puede hacer el llamado frente amplio opositor es proponer que las siglas del PRI, PAN, PRD y todas las habidas y por haber se sumen a Luis Donaldo Colosio Riojas y entre todos intentar ser competitivos con un candidato de abolengo, con un apellido que asocian con sacrificio y decencia.

Obvio que se vale una alianza de ese tipo, si los partidos políticos quieren y negocian lo que más les convenga, pero nunca se va a dar, no existe un liderazgo capaz de hacer que jalen juntos con un candidato que no salga de los tres que se creen grandes, aunque no ganen una sola elección en este momento.

Entonces, lo mejor que pueden hacer los partidos políticos es prepararse, buscar liderazgos que los puedan representar en las urnas, hacer todo lo necesario para que llegado el momento de elegir tengan todo planchadito y con personajes que sean reales.

La tarea de la oposición no es nada sencilla, tiene que convencer a los propios de dejarse de payasadas, de sacrificar su ego y sumarse a lo que podría darles por lo menos representatividad en el Congreso, sin embargo las cosas no podrán cambiar de la noche a la mañana, en pocas palabras, ya tendrían que andar en gestionando votos, obligar a sus alcaldes y diputados a ser menos transas, menos flojos, regresar a la calle, dar la cara y de eso no los van a convencer.

Solo son sueños porque entre los que buscan la candidatura opositora hay muchas ambiciones personales que se sobreponen a las partidistas o aliancistas, difícil que entiendan que no existe otra forma de recuperar presupuestos y poder que uniéndose a un ajeno a sus intereses por lo menos para no hacer el ridículo en la política.

¿Lo duda?, vea usted lo que pasa con el exgobernador tamaulipeco que anda enloquecido afirmando que será candidato a presidente y en este momento, según la encuesta que le menciono, los ciudadanos no lo toman en cuenta como aspirante, es más, a los mexicanos les preguntan si quieren a Cabeza de Vaca como sucesor de Andrés Manuel y lo único que responden es como aquel Dios de los comics, “ni siquiera sé quién eres”, peor el caso si la pregunta se dirige a los tamaulipecos, acá hasta lo odian…

SET Y SNTE DIALOGAN CON MAESTROS… Con el objetivo de seguir escuchando a las y los docentes tamaulipecos, la secretaria de Educación de Tamaulipas, Lucía Aimé Castillo Pastor, en compañía del secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, presidieron la “Reunión de Acercamiento con Supervisores y Secretarios Generales del nivel de Educación Física del Estado”.

Durante esta reunión la titular de la SET, reafirmó el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya, de trabajar por la dignificación del magisterio y por la transformación del sector educativo, con la finalidad de ofrecer a las y los tamaulipecos una educación de calidad, bajo los principios de honestidad, rendición de cuentas, con diálogo franco y con voluntad y trabajo.

Castillo Pastor dijo que las nuevas políticas públicas que se promueven e impulsan desde el gobierno estatal tienen como base una agenda humanista, que escucha y dialoga, privilegiando la justicia, la igualdad y el respeto irrestricto a la Ley.

“Tengan por seguro que compartimos los mismos objetivos, como el reivindicar el trabajo educativo, resarcir el daño que causó la pasada administración no sólo en el trato hacia las y los trabajadores, sino en el cumplimiento de la norma y de sus obligaciones patronales y acabar con la discrecionalidad que tanto daño ha hecho a un sector tan noble como el educativo, por lo que refrendó mi compromiso y el del gobernador para que junto a ustedes podamos construir un mejor Tamaulipas y ofrecer una mejor educación a las y los tamaulipecos”, resaltó Lucía Aimé.

Entre los acuerdos que se lograron en esta reunión destacan el trabajo conjunto entre la Coordinación de Educación Física y la Secretaría General de Conflictos de Educación Física en la Sección 30 del SNTE, para identificar las necesidades y problemáticas que se tienen en cada supervisión, teniendo en cuenta las necesidades propias del contexto.

También realizar propuestas que atiendan, por una parte, los aspectos formativos que se fundamenten en el logro de aprendizajes significativos en niñas, niños y jóvenes, así como la profesionalización de las y los maestros de Educación Física en el marco del Sistema Tamaulipeco de Formación Continua y Desarrollo Profesional Docente en construcción en la entidad, y por otra, los aspectos laborales en beneficio de las y los docentes de esta especialidad.

Tomar las mejores decisiones en el marco de lo que establece la normatividad correspondiente y realizar, en su caso, gestiones que permitan ir cambiando, para fortalecer la educación física en las escuelas de educación básica en beneficio de la formación integral de niñas, niños y jóvenes tamaulipecos, entre otros acuerdos en favor de las y los docentes.

A esta reunión asistieron también representantes nacionales del SNTE, autoridades de la SET y de la Sección 30 del SNTE.

